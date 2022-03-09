В Ирпене сейчас сложная гуманитарная ситуация – оккупанты не позволяют мирным жителям выехать из города.

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Несмотря на то, что сегодня уже осуществили эвакуацию примерно 800 человек, машины мирных жителей, которые пытались выехать из города, безжалостно уничтожили.

Уничтоженные оккупантами машины в Ирпене / Фото Антон Геращенко

Уничтоженные оккупантами машины в Ирпене / Фото Антон Геращенко

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