В Ірпені зараз складна гуманітарна ситуація – окупанти не дозволяють мирним жителям виїхати з міста.

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Попри те, що сьогодні вже здійснили евакуацію приблизно 800 людей, автівки мирни мешканців, які намагалися виїхати з міста, езжально знищили.

Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко

Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко

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