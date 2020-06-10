В Украине заработал консультационный центр онлайн. Теперь еще легче можно узнать правду о родственниках, репрессированных советским тоталитарным режимом. Эксперты помогают найти личные дела незаконно осужденных, их письма и фотографии, которые ранее скрывали архивы КГБ.

Первый онлайн-центр

Подробнее о работе Архива национальной памяти – читайте в материале журналистов 24 канала.

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В мае 2020 года родственникам репрессированных открыли онлайн-доступ к засекреченным советским документам. В Украине запустили консультационный центр, который помогает искать документы в электронном виде.

У нас уже тысячи обращений по телефону, через фейсбук, электронную почту. Я понимаю, что люди никогда ранее не обращались в архивы. Они знают, что об этом было страшно говорить, опасно говорить в то время,

– рассказал директор архива Института Национальной памяти Игорь Кулик.

Что нужно, чтобы получить доступ

Чтобы получить доступ к делам, необходимо предоставить имя и дату рождения репрессированного. После этого документы начинают искать в отраслевых архивах:

СБУ,

МВД,

пограничной службы.

Как это работает в Европе

В постсоветских странах подобные архивы работают централизованно. В Польше, Чехии и Словакии процесс сбора документов начали еще 15–20 лет назад.

Документы должны быть перевезены, как и во всей Центрально-Восточной Европе, в специальную отдельную организацию – независимую, которая имеет как раз функции хранения, исследования, наполнения документов такого типа,

– объяснил историк Владимир Бирчак.

Проект здания архива

В Украине только одна законная возможность создать подобный архив появилась в 2015 году. А попытку его спроектировать предприняли в 2020 году в марте. Денег на реконструкцию здания, которое под архив специально выделил Нацбанк, – государство не дало из-за сокращения расходов бюджета, хотя до этого обещало 58 миллионов гривен.



Архив национальной памяти / Фото "Историческая правда"

"Объявили тендер через Prozorro на определение победителя строительной организации. И через 3 недели мы сняли свою заявку на тендере, потому что деньги у нас забрали", – рассказал заместитель директора по строительству архива Виктор Поповский.

Поэтому пока представители госархива ждут финансирования. На первые строительные работы и создание температурных условий для документов нужно минимум 18 миллионов гривен.

Смотрите видео 24 канала о работе архива: