Все, что скрывали архивы КГБ: заработал консультационный центр для родных репрессированных
В Украине заработал консультационный центр онлайн. Теперь еще легче можно узнать правду о родственниках, репрессированных советским тоталитарным режимом. Эксперты помогают найти личные дела незаконно осужденных, их письма и фотографии, которые ранее скрывали архивы КГБ.
Первый онлайн-центр
Подробнее о работе Архива национальной памяти – читайте в материале журналистов 24 канала.
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В мае 2020 года родственникам репрессированных открыли онлайн-доступ к засекреченным советским документам. В Украине запустили консультационный центр, который помогает искать документы в электронном виде.
У нас уже тысячи обращений по телефону, через фейсбук, электронную почту. Я понимаю, что люди никогда ранее не обращались в архивы. Они знают, что об этом было страшно говорить, опасно говорить в то время,
– рассказал директор архива Института Национальной памяти Игорь Кулик.
Что нужно, чтобы получить доступ
Чтобы получить доступ к делам, необходимо предоставить имя и дату рождения репрессированного. После этого документы начинают искать в отраслевых архивах:
- СБУ,
- МВД,
- пограничной службы.
Как это работает в Европе
В постсоветских странах подобные архивы работают централизованно. В Польше, Чехии и Словакии процесс сбора документов начали еще 15–20 лет назад.
Документы должны быть перевезены, как и во всей Центрально-Восточной Европе, в специальную отдельную организацию – независимую, которая имеет как раз функции хранения, исследования, наполнения документов такого типа,
– объяснил историк Владимир Бирчак.
Проект здания архива
В Украине только одна законная возможность создать подобный архив появилась в 2015 году. А попытку его спроектировать предприняли в 2020 году в марте. Денег на реконструкцию здания, которое под архив специально выделил Нацбанк, – государство не дало из-за сокращения расходов бюджета, хотя до этого обещало 58 миллионов гривен.
Архив национальной памяти / Фото "Историческая правда"
"Объявили тендер через Prozorro на определение победителя строительной организации. И через 3 недели мы сняли свою заявку на тендере, потому что деньги у нас забрали", – рассказал заместитель директора по строительству архива Виктор Поповский.
Поэтому пока представители госархива ждут финансирования. На первые строительные работы и создание температурных условий для документов нужно минимум 18 миллионов гривен.
Смотрите видео 24 канала о работе архива: