В Україні запрацював консультаційний центр онлайн. Тепер ще легше можна дізнатися правду про родичів, репресованих радянським тоталітарним режимом. Експерти допомагають знайти особові справи незаконно засуджених, їхні листи та фотографії, які раніше приховували архіви КДБ.

Перший онлайн-центр

Детальніше про роботу Архіву національної пам'яті – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Увага Депортація кримських татар: СБУ оприлюднила архіви КДБ того часу

У травні 2020 року родичам репресованих відкрили онлайн-доступ до засекречених радянських документів відкрили. В Україні запустили консультаційний центр, який допомагає шукати документи в електронному вигляді.

Ми вже маємо тисячі звернень через телефон, через фейсбук, електронну пошту. Я розумію, що люди ніколи раніше не зверталися в архіви. Вони знають, що про це було страшно говорити, небезпечно говорити в той час,

– розповів директор архіву Інституту Національної пам'яті Ігор Кулик.

Що потрібно, щоб отримати доступ

Щоби отримати доступ до справ необхідно надати ім'я та дату народження репресованого. Після цього документи починають шукати в галузевих архівах:

СБУ,

МВС,

прикордонної служби.

Як це працює в Європі

У пострадянських країнах подібні архіви працюють централізовано. У Польщі, Чехії та Словаччині процес збирання документів почали ще 15 – 20 років тому.

Документи мають бути перевезені, як у всій Центрально-Східній Європі, до спеціальної окремої установи – незалежної, яка має якраз функції зберігання, дослідження, наповнення документів такого типу,

– пояснив історик Володимир Бірчак.



Проєкт будівлі архіву

В Україні сама лише законна можливість створити подібний архів з'явилася у 2015 році. А спробу його спроєктувати зробили 2020 року в березні. Грошей на реконструкцію будівлі, яку під архів спеціально виділив Нацбанк, – держава не дала через скорочення видатків бюджету, хоч до цього обіцяла 58 мільйонів гривень.



Архів національної пам'яті / Фото "Історична правда"

"Оголосили тендер через Prozorro на визначення переможця будівельної організації. І через 3 тижні ми зняли свою заявку на тендері, тому що гроші в нас забрали", – розповів заступник директора з будівництва архіву Віктор Попівський.

Тож поки, представники держархіву чекають фінансування. На перші будівельні роботи і створення температурних умов для документів потрібно мінімум 18 мільйонів гривень.

Дивіться відео 24 каналу про роботу архіву: