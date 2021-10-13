Такое мнение в эфире 24 канала озвучила экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Она подчеркнула, что такие действия пророссийского олигарха – это большой стыд для Грузии.
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"Все дела, которые завели против Саакашвили, имеют исключительно политический характер", – подчеркнула Деканоидзе.
Политический реванш против Саакашвили
Политик отметила, что хорошо ознакомлена со всеми делами против Саакашвили. Она заверила, что ни в одном из них нет правовой основы.
Таким образом пророссийский режим в Грузии пытается давить на оппозицию. Именно поэтому арест президента является важным символом для общества.
Не только соратники Саакашвили думают, что нельзя преследовать президента Грузии и использовать грязные методы для реванша.
Пророссийская власть давит на оппозицию
По ее словам, пророссийский олигарх Иванишвили заработал свое состояние в 90-х. Немало денег поступило из России. Сейчас он является неформальным лидером Грузии, хоть и не занимает должностей во власти.
На российских телеканалах радуются, что Саакашвили арестовали. Из этого можно сделать вывод, что враг Путина находится в заключении Иванишвили.
В то же время она убеждена, что совсем скоро грузинам удастся вызволить политика. Поскольку давление со стороны населения и международного сообщества – это важные факторы.
Деканоидзе рассказала о преследовании Саакашвили в Грузии: видео
Арест Саакашвили в Грузии: что известно
- Михеил Саакашвили прибыл в Грузию в конце сентября 2021 года. Через несколько дней, 1 октября, его арестовали из-за открытых против него уголовных дел.
- Пятый президент Грузии свою вину не признал и заявил, что дела сфальсифицировали. В тюрьме он объявил голодовку, так называемый hunger strike.
- Украинская нардеп и возлюбленная политика Елизавета Ясько отметила 12 октября, что Саакашвили запрещают разговаривать по телефону, а состояние его здоровья ухудшается.