Такое мнение в эфире 24 канала озвучила экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Она подчеркнула, что такие действия пророссийского олигарха – это большой стыд для Грузии.

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"Все дела, которые завели против Саакашвили, имеют исключительно политический характер", – подчеркнула Деканоидзе.

Политический реванш против Саакашвили

Политик отметила, что хорошо ознакомлена со всеми делами против Саакашвили. Она заверила, что ни в одном из них нет правовой основы.

Таким образом пророссийский режим в Грузии пытается давить на оппозицию. Именно поэтому арест президента является важным символом для общества.

Не только соратники Саакашвили думают, что нельзя преследовать президента Грузии и использовать грязные методы для реванша. Хатия Деканоидзе Экс-глава Нацполиции Украины

Пророссийская власть давит на оппозицию

По ее словам, пророссийский олигарх Иванишвили заработал свое состояние в 90-х. Немало денег поступило из России. Сейчас он является неформальным лидером Грузии, хоть и не занимает должностей во власти.

На российских телеканалах радуются, что Саакашвили арестовали. Из этого можно сделать вывод, что враг Путина находится в заключении Иванишвили. Хатия Деканоидзе Экс-глава Нацполиции Украины

В то же время она убеждена, что совсем скоро грузинам удастся вызволить политика. Поскольку давление со стороны населения и международного сообщества – это важные факторы.

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