Во Львове алкомаркет разместил на фасаде надпись "Все для причастия": христиане возмутились

Во Львове на фасаде магазина алкоголя BadBoy вывесили неоднозначную надпись "Все для причастия". Надпись с религиозным подтекстом возмутила горожан, поэтому те пожаловались в горсовет.

После огласки мэрия Львова сообщила, что несколько дней надпись с витрины уберут. Сами владельцы сети алкомаркетов инцидент никак не комментировались. 24 Канал собрал все, что известно о ситуации.

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Алкомаркет часто вывешивал символические надписи.

BadBoy – это самый большой магазин алкогольных напитков во Львове. Владельцы не впервые использовали фасад магазина, чтобы разместить символическую надпись. Ориентируются в основном на актуальные в стране события. Так, в начале полномасштабного вторжения на фасаде было размещено высказывание украинских пограничников "Русский корабель, иди нах*й".

Сейчас же в нашей стране достаточно актуальна тема церкви, в частности перипетии с УПЦ МП. Ко всему, уже совсем скоро верующие будут отмечать Пасху.



Алкомаркет разместил на фасаде надпись "Все для причастия" / Фото телеграмм-каналы

Рекламный ход львовяне не оценили

Очевидно, надписью "Все для причастия" авторы намекали на христианскую традицию принимать причастие после исповеди накануне Пасхи.

Впрочем, не учли, что во Львове много верующих, которых такой рекламный ход оскорбил. И, соответственно, вызвал волну возмущения: львовяне начали публиковать возмутительные сообщения в соцсетях и писать комментарии на страницах алкомаркета в соцсетях.

"Презрение к чувствам верующих и дискриминация на основе религии", – написал один из пользователей.

В целом комментаторы отмечали, что надпись оскорбила религиозные чувства христиан.

Надпись снимут в течение двух дней

Прессслужба Львовского горсовета сообщила, что мэрия получила несколько обращений по поводу этой скандальной вывески. Директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич отметила, что владельцы магазина пообещали убрать надпись через несколько дней.