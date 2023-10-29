Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в интервью, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными угрозами. Перед этим чиновник объяснял, есть ли вероятность блекаутов.

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Как Россия повредила наши гидро- и теплоэлектростанции

Владимир Кудрицкий подтвердил, что Россия своими обстрелами повредила все гидро- и теплоэлектростанции в Украине, даже если не учитывать Каховскую ГЭС, которая давно была под оккупацией врагов.

Но, находящиеся на контролируемой территории, все, так или иначе, получили серьезные повреждения. Мы не говорим о повреждениях формата "дыра в заборе". Мы говорим о том, что прилетело в машинный зал блока электростанции, повредило какой-то энергоблок или повредило электрическую часть, которая выдает мощность и распределяет в сеть,

– заявил Кудрицкий.

Чиновник отметил, что у нас каждая большая электростанция, тепловая и гидро была повреждена.

"То есть это серьезные, масштабные разрушения. Мы говорим о ракетных прилетах, об атаках дронов, такого рода вещи. Каждая крупная электростанция, тепловая и гидро, в этой стране была повреждена", – подтвердил глава Укрэнерго.

Он объяснил, что ни одна страна мира не сталкивалась с такими атаками, с такими угрозами. Потому и решений готовых ни у кого не было, вмемто этого все находили уже во время атак врагов.

"Во второй половине февраля мы уже прекратили ограничение электроснабжения, всем включили свет. И это был, наверное, один из сильнейших моментов в моей жизни, когда я увидел с одного из киевских холмов, левый берег Киева, который светится, просто купается в огнях. Очень сильное чувство", – вспомнил Кудрицкий.

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Угроза блекаута: коротко