Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в интервью, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными угрозами. Перед этим чиновник объяснял, есть ли вероятность блекаутов.
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Как Россия повредила наши гидро- и теплоэлектростанции
Владимир Кудрицкий подтвердил, что Россия своими обстрелами повредила все гидро- и теплоэлектростанции в Украине, даже если не учитывать Каховскую ГЭС, которая давно была под оккупацией врагов.
Но, находящиеся на контролируемой территории, все, так или иначе, получили серьезные повреждения. Мы не говорим о повреждениях формата "дыра в заборе". Мы говорим о том, что прилетело в машинный зал блока электростанции, повредило какой-то энергоблок или повредило электрическую часть, которая выдает мощность и распределяет в сеть,
– заявил Кудрицкий.
Чиновник отметил, что у нас каждая большая электростанция, тепловая и гидро была повреждена.
"То есть это серьезные, масштабные разрушения. Мы говорим о ракетных прилетах, об атаках дронов, такого рода вещи. Каждая крупная электростанция, тепловая и гидро, в этой стране была повреждена", – подтвердил глава Укрэнерго.
Он объяснил, что ни одна страна мира не сталкивалась с такими атаками, с такими угрозами. Потому и решений готовых ни у кого не было, вмемто этого все находили уже во время атак врагов.
"Во второй половине февраля мы уже прекратили ограничение электроснабжения, всем включили свет. И это был, наверное, один из сильнейших моментов в моей жизни, когда я увидел с одного из киевских холмов, левый берег Киева, который светится, просто купается в огнях. Очень сильное чувство", – вспомнил Кудрицкий.
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Угроза блекаута: коротко
- Владимир Кудрицкий заявил, что вероятность блэкаутов "очень зависит от обстрелов". По его словам, они пока не планируют отключать свет людям. Более того, с импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти.
- Глава Укрэнерго объяснял, что вероятность общенационального блекаута "чисто условна". Ведь энергетики уже научились противодействовать "и таким угрозам в новом сезоне".
- В то же время, украинская разведка сообщила, что враг накапливает ракеты. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что украинцам из-за этого нужно быть готовыми к террористическим атакам оккупантов на объекты критической и энергетической инфраструктуры.