Российский диктатор Владимир Путин накопил ресурсы, чтобы воевать на протяжении всего 2025 года. За год Путин планирует выторговать для себя выгодные позиции в возможных переговорах. В то же время Дональд Трамп с самого начала вступления в должность президента США делает жесткие заявления о необходимости завершения войны в Украине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу отметил, что впереди нас ждут сложные процессы, к которым уже готовятся. И эти процессы будут сопровождаться жесткими действиями в отношении Путина и России. Больше о мирных переговорах, кто из союзников Путина может от него отвернуться и готовят ли в Украине блокировку Telegram – читайте далее в материале.

Планы Путина относительно переговоров о завершении войны

В Reuters, со ссылкой на источники в Кремле, сообщили будто Владимир Путин считает, что достиг основных целей в Украине. Это так российские элиты склоняют Путина к переговорам? Ведь диктатор официально заявляет, что в России все в порядке и они могут вести войну столько, сколько нужно будет. Или, возможно, это вброс дезинформации в западные медиа?

Будем говорить, что эта информация может быть исключительно домыслом и чьим-то мнением, потому что все свидетельствует о том, что Путин накопил ресурсы для войны в течение всего 2025 года. Это он делал, вероятнее всего, и для того, чтобы в течение года пытаться выторговать для себя какие-то позиции, учитывая новый курс США и приход новой администрации. Соответственно, Путин собирается воевать в течение этого года и параллельно торговаться за какие-то условия.

Российский ВПК пытается работать под ударами неизвестных дронов. Они не останавливаются и пытаются, опять же, продолжать перестройку российской экономики и установление ее на военные рельсы. Это трудно в условиях санкций и под угрозой распространения и усиления санкций против российской энергетики, газа, нефти и против тех, кто этот газ и нефть покупает. О чем говорил, в частности, президент США Дональд Трамп. Плюс европейцы готовят 16 пакет санкций, плюс летят неизвестные дроны по НПЗ и по другой инфраструктуре.

Все равно Россия пытается вести военную экономику, держать ее на военных рельсах, и это остается приоритетом для Путина. Он хочет воевать дальше. Поэтому такие публикации могут кого-то расслаблять, мол, в этом случае будет так легко договориться с Путиным. Если бы все было так легко, думаю, президент США не делал бы таких жестких заявлений сразу со старта. Фактически, такое заявление он сделал вчера в Truth Social.

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Все готовятся к сложным процессам, которые будут сопровождаться жесткими действиями против России. Считаю это правильно, но любые жесткие действия означают лишь одно – Россия нынешнего режима не видит другого сценария, кроме как продолжать войну. Это, конечно, самоубийство для них. Но эта публикация, мне кажется, является просто позицией. Я бы не называл ее правдивой информацией.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин будет требовать на переговорах уменьшения численности нашей армии в 5 раз. Трамп заявляет, что у Путина большие проблемы из-за войны, и говорит, что он действительно должен заключить соглашение. По вашему мнению, сейчас можно говорить, что Трамп прижал Путина и тот вынужден будет пойти на переговоры? Или это возможно уже после того, как он почувствует на себе новые санкции или новую помощь для нас?

Есть несколько сценариев возможного развития событий, поскольку это очень сложная конструкция. В общем, один из сценариев такой, что Путин будет пытаться тянуть время. Россия всегда – и это касается не только режима Путина, но и XX века – пытается использовать любые переговоры, если они начинаются, как затягивание времени и накопление ресурсов для усиления армии и манипуляции на поле боя для склонения переговорной позиции на свою сторону.

Соответственно, здесь очень важно просчитать и не дать Путину в будущем это сделать, если начнутся переговоры в любом формате. Об этом четко говорит Дональд Трамп, когда говорит, что призвал Китай вмешаться в ситуацию, и в целом использовать, с одной стороны, силу США, с другой стороны – силу Китая, чтобы заставить Путина прекратить войну.

Состоялся же разговор Си Цзиньпина с Путиным, который долго длился. Пока есть определенная "тень" относительно того, о чем они говорили, чтобы мы могли обсуждать это. Впрочем, Китай помнит первую каденцию Дональда Трампа и достаточно жесткие экономические ограничения, которые действовали тогда против него и которые привели фактически к экономическому кризису в стране до 2020 года. Поэтому сейчас Китай не настроен на конфликт с США.

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Хотя США и считают его главным геополитическим конкурентом, но в Китае базируется бизнес Илона Маска, который озвучил желание приобрести американское подразделение TikTok, что является китайским. Соответственно, это говорит о способах найти нормальный диалог с администрацией Трампа и не воевать экономически, а сосуществовать в этом мире, сохраняя удобные позиции и отстаивая свои интересы другим способом.

Китай в этом случае может пойти на определенные вещи для того, чтобы использовать рычаги влияния на Россию, хотя Китай рассматривает Россию как инструмент прокси-войны против Запада в Европе для ослабления Запада. Это непростая конструкция, но это открытое поле для манипуляций. Россия попытается манипулировать в любом случае, поскольку главная цель Путина – уничтожение Украины и украинской государственности, никуда не денется.

Здесь все зависит от нескольких вещей: от нашей силы, силы нашей армии на поле боя, способности нашего оружия регулярно бить по болевым экономическим точкам России – НПЗ, аэродромам, другим заводам по производству компонентов российского военно-промышленного комплекса.

Сейчас Украина демонстрирует это достаточно регулярно, эффективно и успешно. И еще – сохранять единство, устойчивость и стабильность на поле боя по истощению России. Параллельно с этим надо работать с нашими партнерами по эффективным санкциям против России и тому подобное.

С другой стороны – американское давление и давление стран-лидеров Глобального Юга. Если кто-то из стран-лидеров Глобального Юга не захочет давить на Россию, поскольку, например, Индия покупает нефть по выгодным ценам, то возвращаемся к сообщению Дональда Трампа в Truth Social об ограничении и тарифах на энергоресурсы, которые поставляет Россия в США и другие страны.

Соответственно, не исключается коридор возможностей введения тарифов на поставки российской нефти в Индию. Поэтому есть очень много способов обломать экономические глиняные ноги Кремля, без которых интенсивную войну финансировать он не сможет.



Путин и Си Цзиньпин / Getty Images

Зависимость России от КНДР по снарядам достигла 70%

Ранее вы говорили, что у России в этом году будут еще возможности вести войну. Знаем, что Россия хочет привлечь дополнительные войска КНДР. Также эта страна готовится отправить в Россию дополнительные не только военные подразделения, но и вооружение, о чем сегодня заявил Кирилл Буданов. Это как-то поможет России попробовать вести войну дольше, чем год?

В целом Россия очень зависима от КНДРовских боеприпасов. Если раньше мы говорили, что 40% КНДРовских боеприпасов было на фронте, потом 60%, сейчас этот показатель на определенных направлениях переваливает за 70%. То есть у России есть тотальная зависимость от артиллерийских боеприпасов и мин для продолжения интенсивности войны.

Количество обстрелов КАБами уже уменьшилось после эффективных ударов по складам. А после определенных ударов по инфраструктуре аэродромов уменьшилось местами использование артиллерии. После поражения НПЗ и автобаз на определенных направлениях техника служит, как тыловая артиллерия. То есть танки стоят на месте и бьют, прикрывая пехоту, которая либо идет пешком, либо едет на баги, скутерах, различных мотоциклах – действует малыми группами. То есть изменилась модель ведения войны Россией.

Им не хватает техники в больших количествах. У них большие потери в технике. Поэтому КНДРовская РСЗО и САУ "Коксан" служат исключительно инструментами поддержания интенсивных действий россиян сейчас на Курщине. Там россияне пытаются интенсивно давить и выйти на границы Сумщины. Это их главная цель.

Но все равно, даже имея кратное преимущество в живой силе, им не хватает там техники и они пробуксовывают. Соответственно, регулярно выбиваются их пушки, техника. Они вынуждены просто зависеть от КНДР даже в этом. И здесь есть очень важный момент – это влияние на КНДР.

Отправит ли КНДР еще 10 – 12 тысяч военных в будущем в Россию, или не отправит? После смены администрации в США Ким Чен Ын, по старой памяти о первой каденции Дональда Трампа, также будет пытаться сыграть в свою игру – что-то получить от США за то, что он, например, приостановит поставки живой силы в Россию. Все может быть.

Вообще для него это торговля. С одной стороны, его военные получают опыт реальной войны, который потом будут использовать на Корейском полуострове, какие-то определенные технологии от России, ресурсы. С другой стороны, США и Китай имеют значительное влияние и Ким Чен Ын, чтобы не потерять больше, может с ними поторговаться.

Здесь не все однозначно. Нет никаких гарантий, что Россия сохранит поставки корейской живой силы и боеприпасов в будущем. Если перекрыть КНДРовские боеприпасы, российский военно-промышленный комплекс не способен покрыть потребности интенсивной войны, которая ведется сейчас. А только пехотой Россия уже воевать не может, потому что у них недобор добровольцев-контрактников, показатели падают постоянно.

Командиры частей сейчас получили задание максимально вербовать на подписание контракта 18 и 19-летних срочников. Обещают им деньги, но не говорят, что в первую же неделю они едут на поле боя. Те подписывают контракт, получают деньги, и их в первую неделю-две бросают в "мясорубку".

Фактически большое количество российских соцсетей уже наполнены сообщениями пропавших без вести детей, о которых пишут их матери. Они ищут ребенка, который служил срочником, а оказалось, что этот ребенок не сказал матери и подписал контракт, и его уже бросили в бой, либо он погиб или пропал без вести. Российское командование не сообщает родителям. А все это делается из-за больших дыр по количеству российских военнослужащих на определенных направлениях. Большие потери, которые так закрывают.

"Европа должна сделать это срочно"

В ЕС считают, что Россия может напасть на страны Евросоюза в 2028 году. Об этом заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Можно сказать уже, что в ЕС начали готовиться к вероятным рискам нападения, потому что и Зеленский в Давосе призвал партнеров увеличивать расходы на оборону, в частности до 5% ВВП. Марк Рютте тоже соглашается, что нужно увеличивать расходы. То есть европейские политики чувствуют все-таки, что угроза реальна?

В целом, очень хотелось бы, чтобы в Европе это уже выходило за пределы дискуссии. Такая дискуссия об увеличении расходов на безопасность была бы актуальна в 2022 году. Когда это ведется в 2025, то говорит о том, что Европа настолько тормозит, что это же просто опасно.

Расходы на оборону давно должны были быть увеличены, поскольку если все происходит так, как сейчас, то существует еще один сценарий: условное сохранение политики в отношении России, которую проводила, например, администрация Джо Байдена. Это санкции, при которых Россия продолжает поставлять европейцам сжиженный газ и продолжает зарабатывать деньги и иметь возможность поддерживать интенсивную войну.

Параллельно с этим союзники России – Иран и КНДР – видят эту слабость и поставляют ей живую силу, боеприпасы или боевиков "Хезболлы", которые одевают российскую форму и становятся, например, на границе со странами Балтии. Сначала становятся, а потом начинают гибридно действовать и проверять готовность НАТО.

Такой сценарий возможен, если не будут приняты жесткие меры в отношении России. В таком случае, при нынешней готовности, действительно Россия самостоятельно не сможет напасть на НАТО, без поддержки ее союзников – КНДР и Ирана. Но если Россия привлечет людей из Ирана и КНДР, боеприпасы в значительном количестве, то такими силами вполне может осуществить гибридную агрессию против стран Балтии. Я постоянно говорил, что это 2029 или 2031 год.

Что тогда должен сделать ЕС, чтобы этого не допустить?

Вообще ЕС стоило бы рассмотреть то, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон – это проект европейской армии, который еще при первой каденции Трампа активно продвигался в Европе. Но все уперлось в расходы и непонимание, как это будет отличаться от армии НАТО и тому подобное.

Первый момент – Европа должна учиться заботиться о собственной безопасности самостоятельно. Времена после Второй мировой войны, когда США были главным гарантом безопасности Европы, должны отойти в прошлое. США могут оставаться, но Европа должна делать все, чтобы быть в состоянии защититься самостоятельно.

В этом случае проект европейской армии Эммануэля Макрона вполне актуален к нынешним событиям как никогда. И это нужно в ближайший год срочно запускать в любом случае – не только в рамках дискуссии, а в рамках реальных действий.

Остановил ли Трамп помощь Украине новым указом

Видим первые указы Трампа о приостановлении всех программ внешней помощи от США, в частности, на 3 месяца. В России это вызвало целую истерику, мол, США бросили Украину, но вы писали, что это не касается нас. Почему, как работает этот механизм? Знаем, что оружие все равно продолжает поступать в Украину.

Россиянам грех было не сманипулировать на этой истории, а украинским "хайпунам" грех было это не подхватить, к сожалению. На самом деле указ Трампа касается международной помощи в рамках программ развития. То есть это программы, которые касаются разного рода миротворческих инициатив, программы поддержки беженцев и тому подобное. Это деятельность агентств в ООН.

Украина получает помощь от США. Она поступает по различным программам. Например, есть фактически президентская программа PDA, еще одна программа Ukraine Security Assistance, Foreign Military Financing, USAID. То есть это разные программы. Те, которые Трамп приостановил, не касаются программ, по которым поступает помощь Украине. Это программы, которые будут влиять на Палестину, Афганистан.



Указ Трампа не касается Украины / Getty Images

Все же мы это объяснили и удалось сбить эту "волну". Многие люди на самом деле запаниковали. Мы анализировали распространение информации, потом анализировали контрраспространение, то есть когда уже появилась официальная позиция с объяснением. По количеству удалось перебить сигнал, который запускали россияне, но все же люди, которые воспринимают новости эмоционально, успели испугаться.

Об атаках по ВПК России

Эмоционально у нас люди реагируют и на то, что происходит в России, когда туда летят наши дроны. Не могу не спросить о взрывах, которые слышали на этой неделе. В частности, горела нефтебаза в Лисках Воронежской области, атакован Смоленский авиационный завод, который участвует в производстве и модернизации военных самолетов – штурмовиков Су-25. Можно ли уже сейчас говорить о результатах этих атак?

Еще была атака на Татарстан – вертолетный завод, авиазавод, пороховой завод. Там выпускают порох для производства баллистических ракет "Искандер". Это все предприятия военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают производство артиллерийских боеприпасов, баллистических ракет; функционирования штурмовых самолетов, которые запускают КАБы и обстреливают, в частности, приграничья.

До этого были прилеты по нефтебазе, которая отвечает за деятельность стратегической российской авиации в Энгельсе. Это и авиация, которая запускает дальнобойные крылатые ракеты. Это все снижает потенциал России к ведению интенсивной войны и сводит возможности ведения войны к ограниченным атакам, а не к атакам широкого профиля. Результаты этих атак – повреждения. По определенным объектам нужно провести дополнительные акции. Думаю, это будет осуществлено.

Зеленский ввел санкции против ряда лиц

В воскресенье президент Зеленский ввел санкции. Он подписал соответствующий указ о ведении ограничений в отношении пропагандистов, которые работают на Россию. Этим указом Юрия Бойко лишили звания Героя Украины. Санкции заработали против Нестора Шуфрича, Евгения Мураева, Светланы Крюковой. По вашему мнению, почему так долго их не вводили? Как сейчас все-таки они будут работать в отношении тех, кто есть в этом списке?

Санкционные ограничения вводятся долго, что в Европе, что в Украине. Местами это работает довольно медленно, поскольку собирается ряд доказательств. Это как фаза, когда постоянно собираешь, проверяешь, проводишь экспертизы, чтобы подтвердить определенные подозрения.

Санкционный механизм должен иметь ряд доказательной базы для того, чтобы принималось решение СНБО и президент указом вводил в действие это решение. Соответственно, процесс небыстрый, учитывая, что мы живем в условиях войны, и структуры, которые занимаются в частности санкциями, имеют еще огромное количество задач. Это большие объемы работы. Украина это делает быстрее, чем Европейский Союз.

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Относительно санкций, есть ряд ограничений, в частности относительно открытия определенного бизнеса, ведения медийной деятельности. Это должно контролироваться правоохранителями. Одно из указанных в этом списке лицо уже публично говорит об обжаловании санкций. Такой процесс предусмотрен, потому что у нас в стране демократия. В этом случае защита в суде – это право каждого человека, никому не откажут в этом. Но об успехе такого суда я, честно, не могу говорить. Если президент ввел санкции, то там есть объемная доказательная база.

О дезинформационных кампаниях по мобилизации

Относительно распространения дезинформации в Украине. На этой неделе был случай с народным депутатом Дмитрием Разумковым, который разгонял информацию, что теперь в Украине будут призывать 18-летних ребят. Вы сразу написали, что это ложь, но что делать с такими "вредителями"? Потому что это очевидно работает на российскую пропаганду, которую потом они копируют в своих эфирах и разгоняют. Некоторые люди не проверяют информацию, подхватывают ее и начинают в это верить.

Очень давно мы выдвигали инициативу, и некоторые народные депутаты обещали наконец принять определенное законодательство в пределах Верховной Рады. В частности, проголосовать за введение таких терминов, как "дезинформация", "специальная информационная операция" и другие законодательные вещи. Они должны были быть маркерами и отграничивать, где реальная свобода слова, а где манипуляция на свободу слова и использование ее для деструктивного влияния на население, угроза национальной безопасности.

К сожалению, этого законопроекта просто нет. Сейчас в отношении разработки есть один из них, но он не содержит все, что нужно. Поэтому хочется еще раз использовать этот эфир и попросить тех народных депутатов, которые обещали это сделать, вспомнить об этом. Все предложения были направлены.

Что сейчас с этим делать? Исключительно искать историю, которая может подпадать под определенные статьи нашего законодательства: или административные, или уголовные. Нарушил ли депутат Разумков законодательство? Вероятнее, не нарушил. Это должны оценивать правоохранители. Было ли это сообщение неправдой? Да, было, поэтому мы его опровергли. Имело ли оно негативное влияние? Действительно, некоторые люди поверили в эту неправду.

До некоторых людей наш сигнал теоретически мог не дойти, до определенной аудитории самого Разумкова. И, к сожалению, после объективного опровержения с фактами, – это же было не только наше опровержение, но и другие депутаты и коллеги опровергли слова Разумкова, – он не извинился. Не написал для своей аудитории, что ошибся. Вот это большая проблема.

В этом случае депутат использовал это, чтобы попасть в заголовки. Это на совести народного депутата. Мы не можем препятствовать деятельности нардепов. Можем только защищать информационное пространство в тот законодательный способ, который у нас есть. А правоохранители пусть скажут свое слово, если там было определенное нарушение.

Журналист Виталий Портников заявил на этой неделе, что на него готовится покушение. До этого в течение недели в отношении него продолжалась активная дезинформационная кампания. Кто может быть заказчиком этого? Видите ли активизацию российской пропаганды против украинских журналистов и деятелей, чтобы не только их дискредитировать, но и разъединить общество?

Мы анализировали эту ситуацию. С одной стороны, ею воспользовались россияне, поскольку высказывание Виталия Портникова касалось их магистральной темы против Украины – мобилизации. Они любую ситуацию и слова известного инфлюенсера могут использовать и перекрутить. В этом случае так и сделали.

Есть большое количество людей, которым страшно попасть на фронт и они живут этими историями о хейте ТЦК. Хватаются за любой хейт, который касается ТЦК, власти, всех людей, даже военных. Этим хейтом они пытаются объединяться в комьюнити хейтеров в Украине, сидеть, бояться и хейтить всех. Они подхватили это органично.

Параллельно с этим, конечно же, были российские боты, которые перекручивали, масштабировали эту историю. Одновременно с этим были, к сожалению, боты одной политической силы, не будем ее называть, которая также ухватилась за это и говорила о том, что власть напала на журналиста Виталия Портникова. Соответственно, этой ситуацией воспользовались все.

Несет ли эта ситуация угрозу национальной безопасности? По моему мнению, для россиян любой инфлюенсер в Украине является объектом информационных атак, особенно волонтеры и люди, которые сегментируют определенное общественное мнение, которое фактически выражается в количестве их аудитории. Поэтому, конечно, россияне заинтересованы. Это касается не только Виталия Портникова, но и любого информационно влиятельного чиновника, к которому есть доверие и аудитория, любого проукраинского блогера, в частности военного, и волонтеров.

Волонтеры, вообще, основной объект, поскольку дискредитация волонтеров является ключевой задачей российской пропаганды еще с 2014 года. Например, истории о воровстве денег фондами с отличной репутацией, которые работают очень давно и много помогают. Это постоянные атаки.

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К сожалению, Виталий Портников стал таким объектом из-за своих слов на тему мобилизации. Он зашел в рискованную нишу, комментируя эти процессы. Но, по моему мнению, часть аудитории поняла о чем он говорил.

Работают ли в Украине над запретом Telegram

Для дезинформации Россия использует также Telegram. Не первый год стоит вопрос запрета его в Украине. Могут ли его запретить полностью? Ведь Telegram собирает информацию о пользователях. Многие российские правоохранители через этот мессенджер вербуют украинских подростков, чтобы те сотрудничали с ними за деньги.

Telegram является основным инструментом для вербовки людей для выполнения диверсии в Украине, это факт. Он не является основным источником распространения дезинформации, это тоже, к сожалению, правда. Например, YouTube якобы запретили в России, но она там разместила сериал о так называемом "сво", любви и прочее и забрасывает это на украинскую аудиторию. Там миллионные охваты.

Стоит ли запрещать YouTube в таком случае? Он довольно сложно реагирует на любые просьбы ограничить определенный контент для показов в Украине. TikTok реагирует быстрее, там много дезинформации. Удается большую часть оперативно блокировать с помощью быстрой реакции офиса TikTok.

Спецслужбам удается ликвидировать в Telegram сети, которые создает Россия для вербовки. Если не удастся достучаться до Павла Дурова, то определенные рекомендательные ограничения, которые уже предоставлены для государственных служб, можно распространить на использование Telegram, как мессенджера для общения в Украине.

То есть отграничить чтение новостей на определенных ресурсах от использования мессенджера для общения в определенных группах и так далее. Можно подумать в этом направлении, как его запретить. Должна быть соответствующая законодательная инициатива и механизм, в частности техническая возможность это сделать. Насколько я понимаю, подобных инициатив в парламенте нет.