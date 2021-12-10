Все готовы стать военными, и это самый крепкий альянс, – Зеленский о силе украинцев

Украина в любом случае может надеяться на себя и свою армию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все украинцы в определенный момент готовы встать на оборону государства.

Президент подчеркнул, что надо быть крепкими и смотреть на все спокойно. Он добавил, что украинская армия уже показала свой патриотизм в начале войны.

Важно Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию, – Зеленский

Все готовы в любой момент стать военными и защищать свою державу. Я думаю, что это самый крепкий для нас сегодня альянс,

– подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, это даже крепче, чем любой военный блок.

Смотрите интервью Владимира Зеленского:

Россия говорит, что не собирается атаковать

Зеленский рассказал о деталях разговора с президентом США Джо Байденом. По его словам, глава государства-агрессора Владимир Путин заверил Байдена, что Россия не будет нападать на Украину.

Также США заинтересованы в том, чтобы присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако речь идет не о нормандском формате, а о новой площадке.

Что известно об угрозе нападения России

В ноябре украинская разведка предупреждала о вероятной угрозе нападения России. Утверждали, что атака может состояться в январе 2022 года. Оккупанты стягивают к границе свои войска.

По информации американских СМИ, войска агрессора окружили Украину, якобы пытаясь взять ее "в кольцо". Предполагали, что Россия может атаковать с трех сторон.

Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным предупредил Россию о серьезных санкциях в случае вторжения в Украину.

После этого Байден поговорил с Зеленским, где в очередной раз заверил, что Америка поддержит Украину.

Как прошел разговор Байдена и Зеленского – смотрите видео: