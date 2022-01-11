Во время заседания правительства министр образования региона Илья Бронштайн заметил, что немало учеников просят добавить в меню пельмени. В то же время их мечту невозможно осуществить из-за санитарных норм.

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Такая "пельменная" несправедливость возмутила Воробьева. На защиту блюда политик произнес целую речь. В частности, заявил, что хотеть пельменей – это нормальное желание.

Воробьев заметил, что во время учебы в школе все вроде бы хотели пельменей. По словам политика, до появления картофеля фри и бургеров это было одно из самых вкусных блюд.

Если дети хотят пельменей, дайте им пельмени. В чем проблема,

– заявил политик.

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