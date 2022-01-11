Во время заседания правительства министр образования региона Илья Бронштайн заметил, что немало учеников просят добавить в меню пельмени. В то же время их мечту невозможно осуществить из-за санитарных норм.
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Такая "пельменная" несправедливость возмутила Воробьева. На защиту блюда политик произнес целую речь. В частности, заявил, что хотеть пельменей – это нормальное желание.
Воробьев заметил, что во время учебы в школе все вроде бы хотели пельменей. По словам политика, до появления картофеля фри и бургеров это было одно из самых вкусных блюд.
Если дети хотят пельменей, дайте им пельмени. В чем проблема,
– заявил политик.
Какие блюда запрещены в российских школах
- Российское школьное меню имеет ряд ограничений. В частности, детям запрещено предлагать макароны с фаршем, грибы, паштет, блинчики с мясом и сыром.
- Также в "черном списке" – холодные супы, мясо диких животных и некоторые виды колбас.
- Кроме того, под ограничения попали некоторые лакомства. В частности, пирожные с кремом.