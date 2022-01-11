Під час засідання уряду міністр освіти регіону Ілля Бронштайн зауважив, що чимало учнів просять додати у меню пельмені. Водночас їхню мрію неможливо здійснити через санітарні норми.

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Така "пельменна" несправедливість обурила Воробйова. На захист страви політик виголосив цілу промову. Зокрема, заявив, що хотіти пельменів – це нормальне бажання.

Воробйов зауважив, що під час навчання у школі всі начебто хотіли пельменів. За словами політика, до появи картоплі фрі та бургерів це була одна з найсмачніших страв.

Якщо діти хочуть пельменів, дайте їм пельмені. У чому проблема,

– заявив політик.

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