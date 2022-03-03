Об этом свидетельствует цикл перехваченных разговоров, которые опубликовал на своем телеграм канале Антоном Геращенко.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Армия русских оккупантов все больше деморализована: бойцы признаются, что они теряют все больше людей, чувствуют себя обманутыми и брошенными.
Источник:Pravda Gerashchenko
Об этом свидетельствует цикл перехваченных разговоров, которые опубликовал на своем телеграм канале Антоном Геращенко.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий