Про це свідчить цикл перехоплених розмов, які опублікував на своєму телеграм каналі Антон Геращенко. Радник глави МВС зазначив, що записи надали наші союзники.

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Перехоплені розмови окупантів, оприлюднені 3 березня

З почутого стає очевидно, що окупанти рухалися на танках з боку Білорусі. Виїзд відбувся ще 23 лютого.

"Ми сюди їхали чисто на навчання, прикинь? Навчання пройшли, все… заходимо на Україну через Білорусь. І не відмовишся", – йдеться у розмові.

Окупанти гордо заявляють про свою перемогу, оскільки їм вдалося пограбувати магазин. Деякі обговорюють заробітну плату. Інші – просять зателефонувати до батьків або ж плачуть в розмовах із рідними.

Один із солдатів зізнається, що не знає, доки вони будуть воювати, а за дезертирство його можуть посадити.

Окупант про втрати війська / Відео МВС

Окупанти про звільнення зі служби після повернення до Росії / Відео МВС

Окупанти про трупи на війні / Відео МВС

Розмова російського військового з мамою / Відео МВС

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