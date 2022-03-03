Про це свідчить цикл перехоплених розмов, які опублікував на своєму телеграм каналі Антон Геращенко. Радник глави МВС зазначив, що записи надали наші союзники.
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Перехоплені розмови окупантів, оприлюднені 3 березня
З почутого стає очевидно, що окупанти рухалися на танках з боку Білорусі. Виїзд відбувся ще 23 лютого.
"Ми сюди їхали чисто на навчання, прикинь? Навчання пройшли, все… заходимо на Україну через Білорусь. І не відмовишся", – йдеться у розмові.
Окупанти гордо заявляють про свою перемогу, оскільки їм вдалося пограбувати магазин. Деякі обговорюють заробітну плату. Інші – просять зателефонувати до батьків або ж плачуть в розмовах із рідними.
Один із солдатів зізнається, що не знає, доки вони будуть воювати, а за дезертирство його можуть посадити.
Окупант про втрати війська / Відео МВС
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Розмова російського військового з мамою / Відео МВС
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