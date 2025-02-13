В Кремле заявили, что не будут рассматривать вопрос обмена территориями. Однако это зависит не только от решения Владимира Путина.

У России сейчас есть проблемы, которые они старательно хотят скрыть. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, что если администрация Трампа будет иметь достаточно рычагов давления на Россию, тогда мир будет неизбежным, несмотря на желание Путина.

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Пойдет ли Россия на обмен территорий

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему обмена территориями с Украиной. Он добавил, что якобы украинские военные будут "изгнаны с территории России или уничтожены".

Есть четкая позиция новой администрации Трампа – прекращения боевых действий. Фактически все мирные планы предлагают замораживание текущей линии боевого столкновения, в частности на территории России. Американцы демонстрируют жесткую коммуникацию и выдвигают четкие, прагматические условия, а Киев будто дает "пас" и возвращает мяч на их сторону поля,

– заметил Дмитрий Жмайло.

Имеется в виду, что Украина фактически соглашается с главными условиями, которые предлагают в Соединенных Штатах Америки. В частности, это и согласие на замораживание боевых действий, добыча редкоземельных ресурсов, а также обмен территорий.

"Важно правильно протрактовать слова президента. Между 450 километрами российской земли и 450 километров украинской земли, учитывая несоизмеримые ресурсы для их завоевания, есть большая разница. Этот вопрос должен быть включен в более глобальную архитектуру по мирному урегулированию и прекращению боевых действий. То есть это не будет прямой обмен "километр на километр", – объяснил Жмайло.

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Проблемы, которые хотят скрыть

Кремль же тем временем пытается продемонстрировать, что у них, мол, все идет по плану, хоть козырей у них нет. В частности, они не смогли выбить украинские войска с Курской области, и это большая для них проблема.

Они всячески пытаются показать, что это их не волнует, однако почему же они тогда "положили" там 65-тысячную группировку и еще и привлекли туда войска из страны, которая является крупнейшим изгнанником в мире – КНДР. Вопрос заключается не в том, согласится ли Россия на обмен территориями, а хватит ли силы у США принудить их к миру,

– подчеркнул Жмайло.

В частности, Трамп неоднократно высказывал намерение снизить цену на нефть в мире, а также ввести жесткие санкции против России. Поскольку экономика страны-агрессора находится уже в довольно шатком положении, Путину придется сесть за стол переговоров.