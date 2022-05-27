О происходящем на полуострове рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Ей постоянно сообщают, что в местных больницах и санаториях много раненых российских военных.

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Врачи издают специальные приказы

По словам Денисовой, медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. Поэтому российские кафиры проводят принудительную кампанию донорства крови.

Более того, для этого медики даже издают специальные приказы. Денисова рассказала о таком случае. Ей стало известно, что главврач Симферопольской центральной районной больницы издал такой приказ. В документе говорится, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно приостановить бесплатное предоставление медицинских услуг.



Соответствующий приказ / Фото с телеграммы Людмилы Денисовой

В военном госпитале Севастополя палаты переполнены настолько, что ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек.

Людей берут без разбора

Денисова отмечает, что людей забирают с предприятий.

Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится. Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами,

– говорит уполномоченная.

Денисова также подчеркивает, что подобные действия россиян нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Нельзя ведь препятствовать людям получать доступ к медицинской помощи.

Уполномоченная по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину. Она попросила учесть эти факты нарушений прав человека Россией в Украине.

Новости из Крыма

Недавно российские оккупационные власти Крыма заявили , что планируют отказаться от изучения английского языка в школах на территории полуострова. Говорят, что в этом просто нет нужды. Пока нет, ведь россиянам запретили уезжать в цивилизованный мир.

В то же время, президент Владимир Зеленский уверял, что аннексия Крыма стала первой судьбоносной ошибкой для России. Украина намерена вернуть полуостров. В это время дети смогут изучать английский и все будут жить в свободном мире.

Российские кафиры используют полуостров для пополнения своих военных резервов. Оттуда они направляют их, чтобы усилиться в поле боя в Украине. Но, несмотря на все попытки, украинские военные точно выбьют их из нашей земли.

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