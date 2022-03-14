На это в обращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы обратил внимание Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что для руководства России нет вообще никаких ценностей. Российские вооруженные силы ведут себя как террористы.

Бомбят жилые здания, школы, детские сады, больницы. Убивают детей. Берут заложников. Похищают представителей власти. Местной власти. Пытают гражданских лиц,

– перечислил акты террора Шмигаль.

Все это началось не 18 дней назад

Кроме того, Премьер-министр Украины отметил, что нарушение Россией основополагающих прав и свобод человека с начала российской агрессии против Украины обсуждались в Ассамблее десятки раз, а на подконтрольных России территориях уже 8 лет продолжаются системные репрессии против всех, кто не согласен с оккупантами.

Кроме того, сегодня российское правительство осуществляет призыв жителей Крыма в ряды Вооруженных сил России, заставляя лиц, находящихся под защитой четвертой Женевской конвенции, служить в вооруженных силах неприятельской державы.

Российской военный летчик бомбит собственную мать на Полтавщине. В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для оккупантов, – отметил Шмигаль.

В 2014 году после событий Майдана и развертывания российскими войсками войны на Донбассе, Украина просила не возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею. Однако этого не случилось. При этом Россия развернула настоящий геноцид украинского народа.

Шмигаль добавил, что сегодня российская делегация сама приостановила свою работу, пытаясь таким образом избежать наказания и ограничить тысячи жалоб украинцев за все преступления, совершенные за последние 8 лет.