На це у зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи звернув увагу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Він зазначив, що для керівництва Росії немає взагалі ніяких цінностей. Російські збройні сили поводять себе як терористи.

Бомбардують житлові будівлі, школи, дитячі садки, лікарні. Вбивають дітей. Беруть заручників. Викрадають представників влади. Місцевої влади. Катують цивільних громадян,

– перерахував акти терору Шмигаль.

Все це почалось не 18 днів тому

Крім того, Прем'єр-міністр України зауважив, що порушення Росією фундаментальних прав і свобод людини від початку російської агресії проти України обговорювались в Асамблеї десятки разів, а на підконтрольних Росії територіях вже 8 років тривають системні репресії проти всіх, хто не згоден з окупантами.

Крім того, сьогодні російський уряд здійснює призов жителів Криму до лав Збройних сил Росії, змушуючи осіб, які перебувають під захистом четвертої Женевської конвенції, служити у збройних силах ворожої держави.

Російській військовий льотчик бомбить власну матір на Полтавщині. У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються "нормою життя" для окупантів, – зазначив Шмигаль.

У 2014 році після подій Майдану та розгортання російськими військами війни на Донбасі, Україна просила не повертати російську делегацію в парламентську асамблею. Однак цього не трапилося. Натомість Росія розгорнула справжній геноцид українського народу.

Шмигаль додав, що сьогодні російська делегація сама призупинила свою роботу, намагаючися таким чином уникнути покарання та обмежити тисячі скарг українців за всі злочини, вчинені за останні 8 років.