Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Детальнее о том, какая ответственность ожидает тех, кто работает на врага – в материале.

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"В городе Каменка-Днепровская в Запорожской области решили провести совещание "председателей участковых избирательных комиссий" района. Оккупанты пообещали надежную охрану в виде "кадыровцев". Но организовать раздачу бюллетеней и кабинок для "голосования" не получилось – беспилотники СБУ отработали и по "кадыровцам", и по коллаборантам. Уже видно, что "единый день выборов" станет далеко не единственным днем "хлопка" для тех, кто будет работать на врага", – акцентирует внимание эксперт.

Загородний подчеркивает, что наличие в "избирательных" помещениях "кадыровцев" и других военных формирований превращает их в фактически военный объект, являющийся законной военной целью для беспилотников.

"Никаких "выборов в госдуму России" на оккупированных территориях быть не может в принципе. И абсолютное право Украины – эти незаконные выборы срывать и наказывать их организаторов. Все обещания, которые Россия дает коллаборантам, разлетаются на мелкие обломки прилетов", – считает политолог.

Тем, кого втянули в организацию этих выборов, я не завидую. Россия всегда бросит, а СБУ рано или поздно достанет. А списки всех организаторов у службы 100% есть. Поэтому, как говорит глава СБУ Малюк: "Лучше когда двое ведут, чем когда четверо несут". Те, кто хотел организовать выборы в оккупированном городе Каменка-Днепровская, могли бы это подтвердить, однако сдаться в СБУ уже не успели. У других такой шанс пока есть,

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно об удачном ударе беспилотников СБУ по сбору "председателей избирательных комиссий" в Запорожской области, которых охраняли "кадыровцы".