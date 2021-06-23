Официальную переговорную группу тогда возглавлял профильный министр Юрий Продан, а Андрей Коболев, Игорь Диденко и Лана Зеркаль – входили в ее состав. Они рассказали, что переговоры проводились в очень напряженной атмосфере.

Внимание Роль Медведчука в переговорах – торговля воздухом, – Коболев о пленках

Участники вспомнили события того периода. В частности, Диденко отметил, что пусть Медведчуком занимаются правоохранительные органы. "Его роль в жизни нашего общества мне понятна еще со времен его вицеспіикерства в Раде: тогда он занимал не самые деструктивные позиции, а, со временем, пришел к тому, что все мы видим", – отметил он.

О чем говорится. 14 ноября 2014 года в Москве состоялись переговоры о возвращении украинского газа из подземного хранилища в оккупированном Крыму. Тогда в кабинете замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака они встретили Медведчука.

Процесс переговоров и арбитраж

Андрей Коболев отметил, что украинская сторона начала подготовку ко всему, что они прошли в 2014 году, с самого начала. Ни у кого не было иллюзий.

"Мы изначально понимали, что окажемся в арбитраже", – отметил он.

Все напичкано микрофонами, – Коболев

Еще один момент, сыгравший положительную роль, по словам Коболева, визит в Москву в апреле. Он не принес положительных результатов в части газовых переговоров, но помог убедить украинское правительство отказаться от ведения переговоров с "Газпромом" на российской территории

"У меня лично был опыт ведения переговоров с "Газпромом" и они всегда проводились в очень напряженной атмосфере, вокруг все всегда напичкано микрофонами. Вы не можете сами выйти даже в туалет", – пояснил Коболев.

В 2014 меня в Москве всегда сопровождали в туалет,

– добавила сразу же Лана Зеркаль.

Поэтому, как отметил Коболев, проводить переговоры в Москве под таким прессингом и ждать от них результатов было глупо. Тогда и приняли важное решение – в Москву к "Газпрому" больше не ездить, а сразу готовиться к арбитражу.

"И начинали формировать переговорную позицию совместно с нашими западными партнерами. Понятно, что ЕС пытался сохранять нейтралитет, но без помощи запада мы – слабая сторона, с большой вероятностью провала", – подытожил он.

"Пленки Медведчука" и переговоры в Москве: коротко