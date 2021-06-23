Такое мнение высказал Андрей Коболев, который тогда входил в состав переговорной группы. По его словам, Медведчук не прилагал никаких усилий в этих переговорах.
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"Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров, роль Медведчука достаточно туманна – торговля воздухом", – пояснил Коболев.
Зеркаль: Медведчук, вероятнее всего, манипулировал
Лана Зеркаль, которая тоже была членом переговорной группы, объяснила, что речь идет о 25 и 29 октября, однако тогда украинская сторона уже имела сложившуюся позицию и отрабатывала ее.
"25 октября мы (участники переговоров – 24 канал) расстались довольно холодно и быстро разъехались. У меня сложилось впечатление, прослушав пленки, что это, скорее, манипуляция со стороны Медведчука", – отметила Зеркаль.
Диденко: Медведчук обманывал всех
Игорь Диденко, который также входил в состав группы, считает, что такими людьми, как Медведчук, должны заниматься квалифицированные правоохранительные органы.
Ключевое слово моей фразы – "квалифицированные",
– подчеркнул он.
"Я считаю, что Виктор Владимирович занимал в то время позицию "обманывать всех и обо всем" – в понятных личных коммерческих интересах", – подытожил Диденко.
Пленки Медведчука: коротко
- Журналисты-расследователи Bihus.Info получили многочасовые записи разговоров Виктора Медведчука с российскими политиками и оккупантами за последние 4 года.
- Опубликовали 4 выпуска, в которых проанализировали главные темы. Всех их можно просмотреть здесь.
- Денис Бигус заявлял, что пленки не открывают чего-то эксклюзивного – они лишь являются подтверждением того, о чем давно говорят.