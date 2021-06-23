Таку думку висловив Андрій Коболєв, який тоді входив до складу переговорної групи. За його словами, Медведчук не докладав жодних зусиль у цих переговорах.

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"Не уявляю, чи говорив Медведчук з Порошенком і про що. В контексті тристоронніх переговорів, роль Медведчука досить туманна – торгівля повітрям", – пояснив Коболєв.

Довідка. Мовиться про те, як Міллер говорив Медведчуку про "неузгодженість" позиції української делегації. Той відповів, що поговорить нібито з Петром Порошенком, а потім повідомив Міллеру, що Порошенка все це теж здивувало. Невідомим залишається те, хто кого обдурював у цій розмові.

Зеркаль: Медведчук, найімовірніше, маніпулював

Лана Зеркаль, яка теж була членкинею переговорної групи, пояснила, що мовиться про 25 і 29 жовтня, однак тоді українська сторона вже мала сформовану позицію і відпрацьовувала її.

"25 жовтня ми (учасники переговорів – 24 канал) розлучилися досить холодно і швидко роз'їхалися. У мене склалося враження, прослухавши плівки, що це, скоріше, маніпуляція, з боку Медведчука", – зауважила Зеркаль.

Діденко: Медведчук дурив усіх

Ігор Діденко, який також сходив до складу групи, вважає, що такими людьми, як Медведчук, повинні займатися кваліфіковані правоохоронні органи.

Ключове слово моєї фрази – "кваліфіковані",

– наголосив він.

"Я вважаю, що Віктор Володимирович займав у той час позицію "дурити всіх і про все" – у зрозумілих особистих комерційних інтересах", – підсумував Діденко.

Плівки Медведчука: коротко