Офіційну переговорну групу тоді очолював профільний міністр Юрій Продан, а Андрій Коболєв, Ігор Діденко і Лана Зеркаль – входили до її складу. Вони розповіли, що переговори проводилися в дуже напруженій атмосфері.

Увага Роль Медведчука у переговорах – торгівля повітрям, – Коболєв про плівки

Учасники пригадали події того періоду. Зокрема, Діденко зазначив, що нехай Медведчуком займаються правоохоронні органи. "Його роль в житті нашого суспільства мені зрозуміла ще з часів його віцеспікерства в Раді: тоді він займав не найдеструктивніші позиції, а, з часом, прийшов до того, що всі ми бачимо", – зазначив він.

Про що мовиться. 14 листопада 2014 року в Москві відбулися переговори про повернення українського газу з підземного сховища в окупованому Криму. Тоді в кабінеті заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака українська сторона несподівано зустріла Медведчука.

Процес переговорів і арбітраж

Андрій Коболєв зазначив, що українська сторона почала підготовку до всього, що вони пройшли в 2014 році, з самого початку. Ні у кого не було ілюзій.

"Ми спочатку розуміли, що опинимося в арбітражі", – зазначив він.

Все напхане мікрофонами, – Коболєв

Ще один момент, який зіграв позитивну роль, за словами Коболєва, візит до Москви у квітні. Він не приніс позитивних результатів в частині газових переговорів, але допоміг переконати український уряд відмовитися від ведення переговорів з "Газпромом" на російській території.

"У мене особисто був досвід ведення переговорів з "Газпромом", і вони завжди проводилися в дуже напруженій атмосфері, навколо все завжди напхане мікрофонами. Ви не можете самі вийти навіть в туалет", – пояснив Коболєв.

У 2014 мене в Москві завжди супроводжували в туалет,

– додала одразу ж Лана Зеркаль.

Тож, як наголосив Коболєв, проводити переговори в Москві під таким пресингом і чекати від них результатів було нерозумно. Тоді і прийняли важливе рішення – в Москву до "Газпрому" більше не їздити, а відразу готуватися до арбітражу.

"І починали формувати переговорну позицію спільно з нашими західними партнерами. Зрозуміло, що ЄС намагався зберігати нейтралітет, але без допомоги Заходу ми – слабка сторона, з великою ймовірністю провалу", – підсумував він.