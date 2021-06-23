Офіційну переговорну групу тоді очолював профільний міністр Юрій Продан, а Андрій Коболєв, Ігор Діденко і Лана Зеркаль – входили до її складу. Вони розповіли, що переговори проводилися в дуже напруженій атмосфері.
Увага Роль Медведчука у переговорах – торгівля повітрям, – Коболєв про плівки
Учасники пригадали події того періоду. Зокрема, Діденко зазначив, що нехай Медведчуком займаються правоохоронні органи. "Його роль в житті нашого суспільства мені зрозуміла ще з часів його віцеспікерства в Раді: тоді він займав не найдеструктивніші позиції, а, з часом, прийшов до того, що всі ми бачимо", – зазначив він.
Процес переговорів і арбітраж
Андрій Коболєв зазначив, що українська сторона почала підготовку до всього, що вони пройшли в 2014 році, з самого початку. Ні у кого не було ілюзій.
"Ми спочатку розуміли, що опинимося в арбітражі", – зазначив він.
Все напхане мікрофонами, – Коболєв
Ще один момент, який зіграв позитивну роль, за словами Коболєва, візит до Москви у квітні. Він не приніс позитивних результатів в частині газових переговорів, але допоміг переконати український уряд відмовитися від ведення переговорів з "Газпромом" на російській території.
"У мене особисто був досвід ведення переговорів з "Газпромом", і вони завжди проводилися в дуже напруженій атмосфері, навколо все завжди напхане мікрофонами. Ви не можете самі вийти навіть в туалет", – пояснив Коболєв.
У 2014 мене в Москві завжди супроводжували в туалет,
– додала одразу ж Лана Зеркаль.
Тож, як наголосив Коболєв, проводити переговори в Москві під таким пресингом і чекати від них результатів було нерозумно. Тоді і прийняли важливе рішення – в Москву до "Газпрому" більше не їздити, а відразу готуватися до арбітражу.
"І починали формувати переговорну позицію спільно з нашими західними партнерами. Зрозуміло, що ЄС намагався зберігати нейтралітет, але без допомоги Заходу ми – слабка сторона, з великою ймовірністю провалу", – підсумував він.
"Плівки Медведчука" та перемовини у Москві: коротко
- Журналісти-розслідувачі Bihus.Info отримали записи десятків годин розмов Віктора Медведчука з російськими політиками та окупантами за останні 4 роки.
- 8 червня 2021 року журналісти опублікували кінцеву серію "плівок Медведчука". За даними видання, депутата використовували паралельно з офіційними переговорами. Згідно із записами, Медведчук нібито переконував Порошенка піти назустріч побажанням Росії.
- У газових перемовинах 2014 року брали участь Україна, Росія та представники Євросоюзу як посередники.
- Пізніше цю інформацію прокоментував Андрій Коболєв. Він зазначив, що жоден із представників української влади не тиснув на НАК для здачі інтересів України в переговорах.
- Загалом опублікували 4 випуски. Усіх їх можна переглянути за посиланням.
- Денис Бігус заявляв, що не плівки не відкривають чого ексклюзивного – вони лише є підтвердженням того, про що давно говорять.