Все нардепы акапельно исполнили гимн Украины: удивительное видео

Верховная Рада Украины 3 марта собралась на заседание и перед ним там раздался гимн. Он ярко продемонстрировал, что всем народным избранникам не безразлична судьба страны.

Депутаты собрались 3 марта и одобрили 14 законов и одно постановление. Все они связаны с войной, которую Россия развязала на Украине.

Больше об этом Совет одобрил 14 законов и одно постановление из-за развязавшей Россией войны

Депутаты тоже взялись за оружие

На записи заметно, что очень многие депутаты в военной форме. Также есть те, у кого только желтая лента на руке. А это в последние дни стало одним из символов мужественной борьбы украинского народа против захватчиков.

Депутаты 3 марта исполнили гимн Украины: смотрите видео

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