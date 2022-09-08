Все наши мысли с королевой, – Трасс об ухудшении самочувствия Елизаветы II

8 сентября 2022 , 17:02
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Самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось. Весь мир переживает за нее.

Отреагировала на столь печальную новость и новый премьер Лиз Трасс.

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Мои мысли и мысли людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей,
– сказала Трасс.

Она добавила, что вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца обеда.

 
Автор: Оксана Княжик