Все наши мысли с королевой, – Трасс об ухудшении самочувствия Елизаветы II

Самочувствие королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось. Весь мир переживает за нее.

Отреагировала на столь печальную новость и новый премьер Лиз Трасс.

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Мои мысли и мысли людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей,

– сказала Трасс.

Она добавила, что вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца обеда.