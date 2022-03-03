Соответствующую информацию обнародовал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Это произошло 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты знают, что едут в Украину воевать

Кажется, все они знают, куда едут…

– написал Виталий Ким.

Более того, глава Николаевской ОГА обнародовал документ с подписями орков, что подтверждают этот факт.

В частности, российские военные подписали ведомость личного состава, чем дали согласие на выполнение специальных боевых задач на территории иностранных государств.

Подписанный российскими военными документ перед отправкой в Украину / Фото из телеграма Виталия Кима

Ранее оккупанты, которые попадают в плен ВСУ, уверяли, что якобы они не знали, куда едут. Соответствующий документ может свидетельствовать о том, что орки цинично врут.

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