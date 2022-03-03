Відповідну інформацію оприлюднив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім. Це трапилось 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти знають, що їдуть в Україну воювати

Здається, всі вони знають куди їдуть…

– написав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОДА оприлюднив документ з підписав орків, що підтверджують цей факт.

Зокрема російські військові підписали відомість особового складу, які дали згоду на виконання спеціальних бойових завдань на території іноземних держав.



Підписаний російськими військовими документ перед відправкою в Україну / Фото з телеграму Віталія Кіма

Раніше окупанти, які потрапляють у полон ЗСУ, запевняли, що нібито вони не знали, куди їдуть. Відповідний документ може свідчити, що орки цинічно брешуть.



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