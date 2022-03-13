Все пожары на территории Международного центра на Львовщине ликвидированы, разбирают завалы

Глава Львовской ОВА сообщил, что на месте взрывов в Международном центре безопасности разобрали большую часть завалов. Почти все пожары были ликвидированы.

По словам Козицкого, по состоянию на 12 часов почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы.

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Максим Козицкий отметил, что взрывотехники и специалисты продолжают обследовать территорию.

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