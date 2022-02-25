Соответствующую публикацию распространило посольство Республики Польша в Киеве.

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Все пункты пропуска на польско-украинской границе открыты для пешеходов

Все пункты пропуска на польско-украинской границе открыты для пешеходов,

– написало в пятницу посольство Польши.

Ранее стало известно, что пункты приема украинских беженцев работают в городах:

Дорогуск,

Долгобычев,

Зосин,

Гребное,

Медики,

Будомеж,

Кросьценко.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины отметила, что ситуация на пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительное увеличение движения через пункты пропуска пока не наблюдается. Пограничники совершают пропуск лиц согласно действующему законодательству.

Заметим, что пока никаких ограничений по выезду граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Конфликтных ситуаций не возникало. Пропускные операции осуществляются ритмично,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

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