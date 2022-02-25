Відповідну публікацію поширило Посольство Республіки Польща у Києві.

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Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів,

– написало у п'ятницю посольство Польщі.

Раніше стало відомо, що пункти прийому українських біженців працюють у містах:

Дорогуськ,

Долгобичів,

Зосин,

Гребенне,

Медики,

Будомєж,

Кросьценко.

Крім того, Державна прикордонна служба України зазначила, що ситуація на пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху через пункти пропуску наразі не спостерігається. Прикордонники здійснюють пропуск осіб згідно з чинним законодавством.

Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції здійснюються ритмічно,

– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

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