Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине боевиков "Вагнера". По мнению лидера белорусского движения "За свободу" Юрася Губаревича, президенту Беларуси эти разговоры выгодны только перед выборами.

Он также отметил, что эти боевики появились не внезапно. Такое мнение Губаревич высказал в эфире 24 канала.

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"Здесь можно рассматривать несколько версий, в том числе и ту, о которой говорит Александр Лукашенко – что это попытки с российской стороны провести провокации или по крайней мере запугать действующую власть", – считает Губаревич.

Также он предположил: вполне возможно, что Лукашенко их использует накануне выборов и все разговоры о возможной депортации и выдаче Украине боевиков пройдут, когда закончатся выборы и позиция в отношении этих людей изменится. Кроме этого, белорусский политик отметил, компания Лукашенко построена на защите от внешних угроз. В дополнение к традиционной западной и российской угроз есть еще коронавирус.

Эту российскую угрозу надо чем-то подтверждать. Поэтому появление – не исключено, что часть спектакля, как и слухи о перемещении войск к границам России,

– сказал Губаревич.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси? 29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевиков Вагнера, еще одного наемника поймали на юге страны. В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе. Многие из них занесены в базу "Миротворца". СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков. А в России тем временем заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.

Лукашенко поссорился с Путиным?

Во время своего обращения к народу Лукашенко призвал официальную Москву "перестать врать". Губаревич считает, что Лукашенко был, есть и остается "самой удобной фигурой" для Владимира Путина. Вопрос только торга и цены, что они хотят получить от Лукашенко за нейтралитет. Поскольку позиции Лукашенко внутри Беларуси довольно слабые.

"Еще в 90-х Россия запускала пропагандистские фильмы, в которых показали расследование преступлений Александра Лукашенко, экономические махинации и прочее. Но после выборов отношения возобновились. И Беларуси это возобновление отношений между Беларусью и Россией стоило потери части суверенитета, как минимум экономической. Последствия мы разгребаем до сих пор", – подытожил Губаревич.

Смотрите полностью видео разговора 24 канала с белорусским лидером движения "За свободу":