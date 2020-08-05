Зеленський обговорив із Лукашенком видачу Україні бойовиків "Вагнера". На думку лідера білоруського руху "За свободу" Юрася Губаревича, президенту Білорусі ці розмови вигідні лише перед виборами.

Він також зазначив, що ці бойовики з'явилися не раптово. Таку думку Губаревич висловив в ефірі 24 каналу.

До теми Зеленський телефоном поговорив з Лукашенком про передачу вагнерівців в Україну

"Тут можна розглядати декілька версій, зокрема й ту, про яку говорить Олександр Лукашенко – що це спроби з російської сторони провести провокації або принаймні залякати чинну владу", – вважає Губаревич.

Також він припустив: цілком можливо, що Лукашенко їх використовує напередодні виборів і всі розмови про можливу депортацію та видачу Україні бойовиків минуть, коли закінчаться вибори й позиція щодо цих людей зміниться. Крім цього, білоруський політик зазначив, компанія Лукашенка побудована на захисті від зовнішніх загроз. На додачу до традиційної західної російської загроз, є ще коронавірус.

Цю російську загрозу треба чимось підтверджувати. Тому поява – не виключено, що частина спектаклю, як і чутки про переміщення військ до кордонів Росії,

– сказав Губаревич.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі?

29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків Вагнера, ще одного найманці спіймали на півдні країни. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.



В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали за проросійських окупантів на Донбасі. Багато із них занесені до бази "Миротворця". СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків. А у Росії тим часом заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул.

Лукашенко посварився з Путіним?

Під час свого звернення до народу, Лукашенко закликав офіційну Москву "перестати брехати". Губаревич вважає, що Лукашенко був, є й залишається "найзручнішою фігурою" для Володимира Путіна. Питання тільки торгу та ціни, що вони хочуть отримати від Лукашенка за нейтралітет. Оскільки позиції Лукашенка всередині Білорусі досить слабкі.

"Ще у 90-х Росія й запускала пропагандистські фільми, у яких показали розслідування злочинів Олександра Лукашенка, економічні махінації та інше. Але після виборів відносини поновились. І в Білорусі ці поновлення стосунків між Білоруссю та Росією коштували втратою частини суверенітету, щонайменше економічного. Наслідки ми "розгрібаємо" досі", – підсумував Губаревич.