Все разрешения есть, – компания НЕСТ отвергла обвинения в разрушении исторического здания

Предприятие заверило, что все согласования получены, а строительные работы на Рейтарской проходят в рамках закона. В то же время, застройщик отметил, что происходит информационная атака на компанию со стороны псевдоактивистов.

Для строительства в историческом центре Киева нового бизнес-центра REITER HALL у девелопера проекта – компании НЕСТ – есть все разрешительные документы, полученные законно. Все строительные работы санкционированы с контролирующими органами, а упреки в адрес застройщика являются попыткой давления на известное и надежное предприятие, говорится в официальном заявлении НЕСТ.

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Комментируя резонансную ситуацию на улице Рейтарская, 37, где возводится REITER HALL, застройщик объяснил, что происходит информационная атака на компанию со стороны псевдоактивистов, которые под прикрытием защиты исторического наследия столицы действительно пытаются навредить городу, преследуя собственные интересы.

На проект REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака "активистов", которые, по нашему мнению, под прикрытием заботы о культурном наследии, дезинформируют граждан и местные власти для давления на бизнес и реализации своих личных целей,

– заявила компания.

Как добавляет НЕСТ, действия вышеуказанных лиц напрямую препятствуют реализации проекта REITER HALL.

"Своими протестами и распространением недостоверной информации о статусе здания, они приводят к системному ущербу для государства, поскольку ставят под сомнение правомерность предоставленных документов. А также для города, поскольку результатом таких действий становятся заброшенные здания, которые делают их невыгодным для любых международных или местных инвестиций и в целом для рынка недвижимости, который должен активно функционировать, а не бороться с произволом".



Компания НЕСТ отвергла обвинения в разрушении исторического здания / Фото НЕСТ

Застройщик при этом привел следующие аргументы: этот проект в 2021 году НЕСТ приобрел у австрийской группы компаний UNIQA, а "на дату приобретения вся проектная документация была согласована в установленном законодательством Украины порядке, а Разрешение на выполнение строительных работ № КВ11412243239 получено еще 11 декабря 2012-го". А НЕСТ особое внимание уделил идее REITER HALL, над которой, кроме украинских архитекторов, работало известное шведское архитектурное бюро.

"Были получены соответствующие Разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины №1/23.З от 16.01.2023 года и Департамента охраны культурного наследия ВО КГС (КГГА). Согласно Охранному договору на памятник культурного наследия по адресу: улица Рейтарская, 37-А, города Киева и согласно Приказу Министерства культуры Украины № 416/0/16-11 от 06 июня 2011 года, дом Киевского уездного земства по улице Рейтарской, 37А в городе Киеве, занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры, истории по категории местного значения (охранный номер 644-Кв) Согласно указанному Приказу Минкульта, Флигель 37 А' и флигель усадьбы Б по улице Рейтарской признаны не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поскольку не отвечают критериям, определенным действующим законодательством Украины", – говорится в заявлении предприятия.



Флигель 37 А' и флигель усадьбы Б не подлежат занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины / Фото НЕСТ

НЕСТ также уточнил, что имущественный комплекс состоял именно из трех зданий:

дом 37 А – памятник архитектуры;

дом 37 А' (флигель дворовый);

флигель 37 Б (был демонтирован предыдущим владельцем в 2015 году как аварийный).

По состоянию на сегодня НЕСТ выполняет работы согласно утвержденному и многократно проверенному качеству проекту, которым и предусмотрена замена двух нефункциональных дворовых зданий на одно гармоничное, а с точки зрения технологичности, инновационности и энергоэффективности – уникальное здание... Подчеркиваем, что все запланированные изменения делаются исключительно с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений. Мы уверены, что это превращение станет гордостью города,

– заявил застройщик.

В заявлении компании подчеркивается, что за 26 лет НЕСТ зарекомендовал себя как надежный девелопер, хранящий существующую историю, творит новую и работает исключительно в правовом поле:

Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и предоставление им новой жизни, действуя при этом в рамках действующего законодательства Украины. НЕСТ чтит культурное и историческое наследие государства, стремится в полной мере воссоздать тесное взаимодействие и синергию современности и древности, а также придать новую жизнь историческим зданиям.

Кроме того, застройщик напомнил о построенных бизнес-центре "Евразия" на Жилянской, бизнес-центре на Михайловской, 7, HILLFORT Business Mansion и бизнес-центре Ренессанс (возведение здания датируется 1898 годом).

Компания отметила, что в рамках проекта REITER HALL запланирована реставрация исторического фасада для восстановления его аутентичного вида 1914 года, а также строительства нового современного объема в дворовом пространстве, благодаря чему упадочная локация сможет получить новую жизнь и продолжить свою историю.