Все россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине

Агент Овсянникова в действии – "героиня" распространяет прокремлевские нарративы на европейском ТВ.

Консерва

Помните даму, что бодро махала плакатом "Нет войне!" в эфире российского пропагандистского телеканала?

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В то время как многие ею восхитились, мол, смелая женщина, я лишний раз подумал "очередная консерва".

Собственно, так и есть. Ведь сейчас она ретранслирует нарратив "простые люди не должны страдать", запущенные примерно две недели назад российской пропагандой.

Сейчас целый ряд российских журналистов, интеллигентов и прочей шоблы в миграции, стали говорить о том, чтобы Запад смягчил санкции для простых россиян. Каждый кто об это говорит является латентным агентом влияния Кремля.

О том, как подобные персонажи интегрируются в западное общество, ещё со времён СССР написано не мало материалов и моего авторства в том числе.

Либералы на службе Путина

Эти голуби мира, свободы и демократии, призваны распространять провластные нарративы в крайне либеральной и демократической обёртке внутри западного сообщества.

Это лишний раз доказывает, что каждая либеральная амёба и выступающий за мир активист, при этом прокормившийся и жировавший все эти 8 лет на пропагандистском канале или обслуживавшие всю жизнь власть и вдруг прозревшие – не стоят доверия.

Что самое интересное, Овсянникова после публикации своего поста в Instagram о том, что россияне не должны страдать из-за Путина и пользоваться средствами гигиены, через час исправила текст и удалила вот это вот всё!

Консерва за работой / скриншот

То есть, рассказав на иностранном ТВ о том, что не нужно вводить санкции, от которых страдают россияне, она это не описала в своём сообщении. Эдакая, подпольная работа на западную аудиторию.

Все россияне виновне

А теперь о главном.

Каждый россиянин несёт ответственность за то, что происходит в Украине. Это называется коллективная ответственность. И если у Овсянниковой без лекарств умрёт мама, а у кого-то застрянет в заднице лист лопуха и разовьётся сепсис - это только их личная вина.

Выгребайте.

Ну, а доверчивым и наивным, предлагаю больше не вестись на подобного рода цирк. Не время сейчас для подобного губительного доверия.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: