Об этом сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. И добавил, что рашисты понимают только язык силы.
Внимание В нашей истории существует настоящий террор, – Зеленский о блокаде Мариуполя
Сегодня все силы ублюдков брошены на то, чтобы еще жестче сжать кольцо вокруг Мариуполя,
– отметил он.
"Именно там фашисты надеются нанести нам поражение, чтобы ударить больнее", – добавил Геращенко.
Именно поэтому они не выпускают из Мариуполя 200 тысяч мирных жителей, которые уже неделю вынуждены проводить в подвалах, без еды, чистой воды и лекарств.
"Русские фашисты поступают с Мариуполем и его жителями так, как поступали немецкие фашисты с Блокадным Ленинградом. Но ведь Мариуполь не сдастся!", – подчеркнул советник министра.
Будет интересно – как воюют россияне: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!