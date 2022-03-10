Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І додав, що окупанти розуміють лише мову сили.

Увага У нашій історії існує справжній терор, – Зеленський про блокаду Маріуполя

Сьогодні всі сили виродків кинуті на те, щоб ще жорсткіше стиснути кільце навколо Маріуполя,

– зазначив він.

"Саме там фашисти сподіваються завдати нам поразки, щоб вдарити болючіше", – додав Геращенко.

Тож саме тому, вони не випускають із Маріуполя 200 тисяч мирних жителів, які вже тиждень вимушені проводити у підвалах, без їжі, чистої води та ліків.

"Російські фашисти поводяться з Маріуполем та його жителями так, як чинили німецькі фашисти з Блокадним Ленінградом. Але ж Маріуполь не здасться!", – наголосив радник міністра.

Буде цікаво – як воюють росіяни: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!