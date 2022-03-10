Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І додав, що окупанти розуміють лише мову сили.
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Сьогодні всі сили виродків кинуті на те, щоб ще жорсткіше стиснути кільце навколо Маріуполя,
– зазначив він.
"Саме там фашисти сподіваються завдати нам поразки, щоб вдарити болючіше", – додав Геращенко.
Тож саме тому, вони не випускають із Маріуполя 200 тисяч мирних жителів, які вже тиждень вимушені проводити у підвалах, без їжі, чистої води та ліків.
"Російські фашисти поводяться з Маріуполем та його жителями так, як чинили німецькі фашисти з Блокадним Ленінградом. Але ж Маріуполь не здасться!", – наголосив радник міністра.
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