Все скинут на Путина: Центр противодействия дезинформации призывает не верить россиянам

В Центре противодействия дезинформации рассказали об очередном направлении российского информационного терроризма. И его в ведомстве считают небезопасным.

В частности, говорится о том, что нарративы со стороны россиян могут меняться. Они будут во всем обвинять Путина, а сами себя тоже будут называть жертвами режима.

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Путина сделают козлом отпущения

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в войне против России виновен не только Владимир Путин. В ней непосредственное участие принимало его окружение, пропагандистские редакторы, а также 150-тысячная армия. Этот список можно продолжать до бесконечности.

В ведомстве напоминают, что всегда есть возможность отказаться от преступных приказов. Наглядный пример тому – количество оккупантов, которые сдались в плен с начала войны России против Украины.

Также отмечают, что россияне не гнушаются использовать слово "русофобия". Чего стоит ролик "Stop hating Russians", который в свойственной пропагандистской манере манипулирует информацией и оправдывает преступления, которые совершает Россия.

Более того, этот термин умело используют среди иностранной аудитории. Им хотят навязать сходство с такими понятиями как трансфобия, расизм и гомофобия.

Если в следующий раз увидите девушку, которая забежала во время "прямого эфира" в кадр с плакатом о прекращении войны, задумайтесь. Вполне вероятно, что это стратегический план сместить акценты на Путина. Хотя мы все хорошо знаем, что более 20 лет он у власти только потому, что его выбирали "добрые" и "мирные" россияне. Которые, к слову, также соучастники преступлений в Украине.

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