Эту так называемую "специальную операцию" впоследствии назовут репетицией аннексии Крыма. Но 21 год назад сигналы о предстоящем вторжении услышали не все. Как Россия начинала скрытую войну против Украины – узнавайте в рамках программы "Кордон.UA", пишет 24 Канал.

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Десятки КамАЗов один за другим высыпали песок и камни. Чтобы работа не прекращалась ни на секунду, россияне работали в несколько смен. Все для того, чтобы украсть у "братской Украины" маленький кусочек посреди Керченского пролива – остров Тузла. Чтобы к нему добраться, им нужно было построить дамбу длиной 5,5 километров. И это почти удалось.

Предпосылки конфликта

В 1996 году Россия и Украина провели первые переговоры по разграничению Керченского пролива, а также Азовского и Черного морей. Инициатором заседаний была именно Украина, так как сосед никак не мог определиться, где же нужно нарисовать границу.

Пока Москва размышляла, депутат Краснодарского края Александр Травников издал книгу "Коса Тузла и стратегические интересы России", где призвал вернуть остров под контроль Москвы. Создал даже группу единомышленников, с которыми пытался достучаться до Владимира Путина, мол, надо же восстанавливать справедливость.

Только в январе 2003 года Украина и Россия подписали договор об украинско-российской границе. Но с ратификацией не спешили. И вот тогда Кремль начал действовать.

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Начало строительства

29 сентября Россия без предупреждения начала строительство дамбы с Таманского полуострова в направлении украинской Тузлы. Военные предупреждали: в случае нарушения границы – будет открыт огонь на поражение. Но на требования украинской стороны остановить строительство – Россия не реагировала.

События на Тузле моряк-пограничник Андрей Покраса помнит не из новостей. В то время военный служил в Керченском отряде морской охраны. Он был одним из тех, кто по первому сигналу готовился защищать остров.

На острове Тузла уже начали конкретно заставу строить, с нашей стороны в Керчи системы "Град" развернули. Настроение было серьезное и боевое, готовились ко всему,

– отметил защитник острова Тузла Андрей Покраса.

К возможному вторжению на остров пограничники серьезно готовились. Началось строительство пограничной заставы. Вдоль всего периметра были выставлены посты, а в море постоянно находились корабли и катера Морской охраны. Главная цель – не допустить высадки россиян на украинскую территорию.

Ежедневно дамба приближалась к украинским берегам на 150 метров. Пограничники говорят, россияне действительно очень спешили.

За час до 100 КамАЗов высыпали земли. День и ночь все шло. Там был спуск со стороны, где они насыпали ту дамбу. Там полностью все освещалось. Не от фонарей, а от фар машин,

– подчеркнул пограничник.

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Реакция местных жителей

Параллельно российская пропаганда активно распространяла еще один тезис. Мол, "после распада Советского Союза Украина получила Тузлу по ошибке, а ошибки нужно исправлять". Это не на шутку возмутило жителей острова. Позиция у всех была единой – Тузла, как и весь Крым, принадлежит Украине.

"Наш остров и город, Керчь и Крым – это неразделимые вещи. Это все должны решать. Не знаю, как они хотят. Оторвать. Как можно оторвать руку? И так же оторвать остров от Керчи", – подчеркнула местная жительница Валентина.

"Все связано с городом, с Украиной. Корни все из Украины. Чего же мы поедем туда, в Россию?", – рассказал местный Яков Воловенко.

Ждать, когда россияне доберутся до острова и установят на нем свой флаг, украинцы не собирались. На такую мгновенную реакцию Москва, очевидно, не ожидала.

Пока велись строительные работы, российские военные тоже времени не теряли и постоянно провоцировали пограничников, чтобы те открыли огонь первыми.

Они провоцировали конкретно, мы стояли 2 – 3 катерами. И их малые ФСБшные катера заходили в Керчь – к портам и заводам, провоцируя на стрельбу, чтобы применили оружие,

– Андрей Покраса.

Он добавил, что россияне не признавали границы. К примеру, если украинский рыбак нарушал границу, они арестовывали и осуждали его на своей территории. В то же время если российский рыбак пересекал границу, они этого не признавали.

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Переговоры

Через месяц, в октябре 2003 года, после непростых переговоров строительство дамбы таки остановили. На тот момент до украинской территории оставалось 102 метра. Уже 2 декабря вместо обычного поста на острове Тузла появилась пограничная застава.

Явно было видно, что не дружественный сосед, это 100%. Никто не думал, что оружие будут применять на тот момент, но вся эта агрессивность уже была понятна,

– отметил защитник острова Тузла.

Но мало кто помнит, что перед операцией "Тузла" Россия уже провела ее репетицию в Казахстане. В 2002 году она положила глаз на два незаселенных оазиса в Каспийском море – острова Укатный и Жесткий. Кремлю не давали покоя нефтяные месторождения поблизости и множество каспийских осетровых.

Но в отличие от украинского общества, казахи все проглотили, а тамошние СМИ ситуацию не раскачивали. И хотя переговоры за кадром были достаточно напряженными, впоследствии в соглашении о разграничении Каспийского моря таки отметили – острова остаются за Россией.

Почти за год до аннексии Крыма россиян в очередной раз уличили в недружественных действиях. Во время исследований дна Черного моря вблизи Севастополя наши гидрологи услышали странные сигналы.

Украина не на шутку "засуетилась". Флот перевели в боевую готовность, а на поиски неизвестного устройства бросили все силы. В конце концов, водолазная группа нашла на дне моря кабели от российского разведывательного буя, который некоторое время фиксировал так называемые "отпечатки пальцев" всех судов, которые заходили в акваторию. Чтобы скрыть свою причастность, московские шпионы стерли с кабелей всю маркировку.

Информацию о поисках неизвестного сигнала россиянам "слили" предатели, чтобы те успели срезать буй. На вопрос "почему же Украина не подняла международный скандал?" – ответ прост. Вспомните, кто был "за штурвалом" – 4 президент Виктор Янукович. А что произошло уже в следующем 2014 году – все и так прекрасно помнят.

Для россиян украинское море всегда было лакомым куском. Тузла и Крым были лишь инструментами для достижения главной цели – укротить нашу страну и изолировать ее от внешнего мира.

Остановив в 2003 году строительство дамбы, Кремль выдвинул условие: без его согласия ни один военный корабль не мог пройти через Керченский пролив. Прежде всего – корабли НАТО, намерения о вступлении в который объявил Киев.

Аннексия Тузлы состоялась вместе с аннексией Крыма – в 2014 году. Теперь это подпорка печально известного Крымского моста.

Но свою цель имеет и Украина – справедливое наказание агрессора, который никогда не скрывал своих намерений. Именно поэтому на Тузлу, как и на Крым, непременно ждет возвращение домой.