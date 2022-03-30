Об этом заявил советник Офиса Президента, глава украинской делегации Михаил Подоляк во время брифинга 30 марта, передает 24 канал.

Внимание Через 2 – 4 дня Россия может подтвердить предложения, – Подоляк о новом этапе переговоров

Наработанный пакет документов, с которым мы выступаем, предложения, которые мы предоставили российской стороне, говорят о том, что уже можно готовиться к встрече президентов,

– заявил Подоляк.

Глава украинской делегации добавил, что сказать, когда именно это произойдет, сложно и что это вопрос логистики. По его словам, сейчас россияне рассматривают наши предложения, чтобы дать предварительный ответ.

В то же время постоянно идет онлайн работа подгрупп, объясняющих украинские позиции.

Пакет документов готов, ключевой пакет: это договор о гарантиях безопасности, решающих вопросы войны и мира. И где уже заявлены страны, с которыми Ермак проводит соответствующие консультации,

– объяснил Подоляк.

То есть, уверенно можно выходить на понимание, что в ближайшее время состоится встреча президентов.

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