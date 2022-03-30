Зустріч уже готують

Про це заявив радник Офісу Президента, голова української делегації Михайло Подоляк під час брифінгу 30 березня, передає 24 канал.

Увага Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

Напрацьований пакет документів, з яким ми виступаємо, пропозиції, які ми надали російській стороні, говорять про те, що уже можна готуватися до зустрічі президентів,

– заявив Подоляк.

Голова української делегації додав, що сказати коли саме це відбудеться, складно і що це логістичне питання. За його словами, наразі росіяни розглядають наші пропозиції, щоб дати попередню відповідь.

Триває робота підгруп

Водночас наразі постійно йде онлайн робота підгруп, які пояснюють українські позиції.

Пакет документів готовий, ключовий пакет – це договір про безпекові гарантії, які вирішують питання війни і миру. І де вже заявлені країни, з якими Єрмак проводить відповідні консультації,

– пояснив Подоляк.

Тобто, наразі впевнено можна виходити на розуміння, що найближчим часом відбудеться зустріч президентів.

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