В пострадавших на теле появляется покраснение. Такой информацией в фейсбуке поделилась Елена Соболь, жительница города Берегово.

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На что жалуются украинцы

"Хвалитесь и признавайтесь – кто еще так в Дедово отдохнул? И что это за напасть? Ведь не было заметно, чтобы кто-то кусал. Уже нашла пару "коллег", есть предположение, что что-то в воде", – написала женщина.



Красные пятна после укусов насекомых / Фото из соцсетей



Украинцы жалуются на укусы клопов / Фото из соцсетей

Не единичный случай

От укусов насекомых пострадала не только Соболь и ее близкие. В комментариях к ее сообщению откликнулись еще несколько украинцев с похожими симптомами.

"После субботнего отдыха на секторе то же, но только у детей";

"Это такие маленькие дрянные букашки кусают! Наша семья после Дедово вся в пятнах! Чешется ужасно";

"У нас с дочерью то же самое.

Ученые объяснили, что это за укусы

Выяснилось, что насекомое, которое "атакует" людей на Закарпатье, это Corythucha ciliata – Платановый клоп-кружевница. Это инвазивный вид из Северной Америки. Как пояснил Адриан Руйканеску из Института биологических исследований в Клуже, этим насекомых удалось очень сильно розмоножитися. Все потому, что у них нет врагов в природе.

В своей экосистеме они эволюционировали вместе с другими насекомыми, а также бактериями и вирусами, которые контролируют и удерживают эти популяции в пределах нормы,

– отметил он.

"В новых районах у них нет собственных врагов, поэтому популяция не держится под контролем. Природа регулирует эти вещи, но медленно", – добавил ученый. По его словам, остается только ждать, пока появятся местные бактерии, насекомые или птицы, которые будут питаться этими клопами.

Что делать, если укусил такой клоп: