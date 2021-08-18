У постраждалих на тілі з'являється почервоніння. Такою інформацією у фейсбуці поділилася Олена Соболь, мешканка міста Берегово.
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На що скаржаться українці
"Хваліться і зізнавайтеся – хто ще так на Дідові відпочив? І що це за напасть? Адже не було помітно, щоб хтось кусав. Вже знайшла пару "колег", є припущення, що щось у воді" – написала жінка.
Червоні плями після укусів комах / Фото з соцмереж
Українці скаржаться на укуси клопів / Фото з соцмереж
Не поодинокий випадок
Від укусів комахи постраждала не лише Соболь та її близькі. У коментарях до її допису відгукнулися ще кілька українців зі схожими симптомами.
- "Після суботнього відпочинку на секторі те саме, але лише у дітей";
- "Це такі маленькі паскудні комашки кусають! Наша сім'я після Дідово уся в плямах! Свербить жахливо";
- "У нас з дочкою те саме".
Вчені пояснили, що це за укуси
З'ясувалося, що комаха, яка "атакує" людей на Закарпатті, це Corythucha ciliata – платановий клоп-кружевниця. Це інвазивний вид з Північної Америки. Як пояснив Адріан Руйканеску з Інституту біологічних досліджень у Клужі, цим комахах вдалося дуже сильно розмоножитися. Все тому, що у них немає ворогів у природі.
У власній екосистемі вони еволюціонували разом з іншими комахами, а також бактеріями та вірусами, які контролюють та утримують ці популяції у межах норми,
– зауважив він.
"У нових районах у них немає власних ворогів, тому популяція не тримається під контролем. Природа регулює ці речі, але повільно", – додав науковець. За його словами, залишається лише чекати, поки з'являться місцеві бактерії, комахи або птахи, які харчуватимуться цими клопами.
Що робити, якщо вкусив такий клоп:
- не можна розчухувати місце укусу – тоді бактерії зможуть пошкодити шкіру ще більше;
- промивання водою з милом допоможе зменшити свербіж й не допустити інфікування;
- користуватися протисвербіжними кремами – згідно з інструкцією, вжити антигістамінні ліки.