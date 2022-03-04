Все в укрытие: в Чернигове объявили воздушную тревогу

В Чернигове раздаются сирены. В городе объявили воздушную тревогу.

Всех жителей просят сохранять спокойствие. Перед тем, как уходить в укрытие, обязательно нужно выключить дома свет, газ и погасить огонь.

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В Чернигове – воздушная тревога

Из-за угрозы вражеских обстрелов 4 февраля примерно в 23:00 в Чернигове начала раздаваться сирена. В городе объявили воздушную тревогу и призвали всех срочно уходить в укрытие.

По возможности, нужно сообщить о тревоге своих соседей. Также следует помочь больным и пожилым людям.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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