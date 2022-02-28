Российские захватчики до сих пор пытаются захватить Киев. Из-за угрозы обстрелов горожане должны по несколько раз в день искать укрытие.

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В Киеве раздаются сирены

Приблизительно в 6:06 в столице включили систему оповещения. Всех местных жителей призвали уйти в укрытие.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

– говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что находится в убежищах необходимо, пока не услышите соответствующий сигнал или уведомление об отбое воздушной тревоги.

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