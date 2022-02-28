Російські загарбники досі намагаються захопити Київ. Через загрозу обстрілів містяни повинні по кілька разів на день шукати укриття.
Актуально Ворог намагається продовжити наступ на Київ: зводить переправу через річку Ірпінь
У Києві лунають сирени
Приблизно о 6:06 у столиці увімкнули систему оповіщення. Усіх місцевих жителів закликали піти в укриття.
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!,
– мовиться в повідомленні КМДА.
Нагадаємо, що перебувати в сховищах необхідно, доки не почуєте відповідного сигналу або сповіщення про відбій повітряної тривоги.
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