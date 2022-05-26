Все успехи России – инерция – Коваленко уверен, что враг не сможет победить в войне

Никакие планы россиян в войне против Украины не сбываются. Далее страну-агрессора ждет только поражение.

Россия не сможет победить в войне против Украины

В этом уверен военно-политический обозреватель группы "Информативное сопротивление" Александр Коваленко. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, россияне понимают, что им не хватает ресурсов, чтобы оккупировать всю территорию Украины. Оккупантам их не хватит даже для того, чтобы захватить от Харькова в Одессу, как они планировали это сделать сухопутным путем к непризнанному Приднестровью.

"Они сейчас ограничиваются районами Северодонецка, Лисичанская, Бахмута. То есть границами Донецкой и Луганской области", – пояснил Коваленко.

Это свидетельствует о том, что Россия не может в этой войне вообще как-то победить. Они понимают, что даже какие-то локальные успехи – это инерция, не больше. Они временные,

– добавил он.

Затем, как предположил военно-политический обозреватель, последует контрнаступление со стороны украинских войск. Тогда и оккупационные власти будут решать – отступать, или потерять еще десятки тысяч своих военнослужащих и оправдываться перед своим электоратом о том, "что же пошло не так".

В России не хватает ресурсов

Как пояснил специалист, Россия уже снимает с консервации советские танки Т-62, которые не производятся почти с 1965 года.

Также все чаще они используют ракеты Х-22 или Х-31 – это оружие старого образца, еще с 1960-х годов.

"Это говорит о том, что у россиян уже не хватает даже расконсервированных танков чуть более нового образца, которые можно привлекать во время войны", - подчеркнул он.

Так что поражение России в этой войне – неизбежно.

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