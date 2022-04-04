Преступления этого режима идут из советских времен и суд над ними должен стать комплексным процессом, который поставит точку не только в путинских преступлениях, но и в преступлениях 20 века, совершенных российской империей и ее реинкарнацией – Советским Союзом. Пока этого не произойдет, у России не будет будущего.

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В Украине идет война за весь мир

Я не могу себя отождествлять с путинской Россией. Я вижу себя в России, которая избавится от страшного вируса империализма, России, которая наконец сможет начать новую жизнь без того, чтобы нападать и захватывать чужие территории.

Может быть этого и не получится, но эта единственная Россия, которая сможет стать полноценным членом мирового свободного демократического сообщества.

Героическое сопротивление Украины путинским фашистам – это война за всех, война за весь мир. Это не только война за спасение жизней украинцев, за восстановление территориальной целостности Украины.

Россия должна избавиться от Путина во власти / Фото Getty Images

Важно Путин украл все, что мог, и ищет, чего еще учудить

Линия добра и зла

Мы сегодня находимся на линии между добром и злом. Победа Украины станет победой глобальной демократии и изменит вектор развития мировой истории, который последние 15 лет шел в другую сторону.

Мы видели, как расширялись территории, контролируемые диктаторами, и как наглел Путин. Сегодня в этом должна быть поставлена точка.

Не видел такого раньше, – журналист, попавший в освобожденную Бучу одним из первых: смотрите видео