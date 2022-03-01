Все выезды из Чернигова заминированы: город готов к обороне
1 марта 2022 , 11:27Читати новину українською
Источник:Фейсбук Вячеслава Чауса
Чернигов готов к обороне. Все выезды из города заминированы, поэтому людей призвали не приближаться к этим местам.
Об этом написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. По его словам, там можно взорваться.
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Все выезды из города заминированы. "Заминированные" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне.
Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия,
– написал Чаус.
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