Все выезды из Чернигова заминированы: город готов к обороне

Чернигов готов к обороне. Все выезды из города заминированы, поэтому людей призвали не приближаться к этим местам.

Об этом написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. По его словам, там можно взорваться.

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Все выезды из города заминированы. "Заминированные" – это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне.

Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия,

– написал Чаус.

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