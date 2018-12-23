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      Все, что требует от Украины МВФ нужно прежде всего самой Украине, – эксперт

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      Все, что требует от Украины МВФ нужно прежде всего самой Украине, – эксперт
      Все, что требует от Украины МВФ нужно прежде всего самой Украине, – эксперт / Факты

      В МВФ нет своих желаний в отношении Украины. МВФ просто является ретранслятором здравого смысла. Ведь все, что требует от Украины МВФ нужно прежде всего самой Украине. МВФ это не надо.

      Об этом в своем видеоблоге рассказал "Финансовая грамотность", автор и финансовый аналитик Сергей Фурса.

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      Он отметил, Украина может быть вторым по величине заемщиком МВФ. "Вполне возможно и надо сказать, что это означает только то, что большую часть нашего долга теперь составляет самое дешевое в мире финансирование. Самое дешевое для Украины", – сказал он.

      Но не стоит считать, что этим Украина может теперь шантажировать Фонд. МВФ вообще не переживает, заплатит Украина ему или не заплатит. Просто потому, что не заплатить вы не можете. Вы можете бросить соседа, не заплатить кредитору, но вы не можете не заплатить МВФ. Потому что тогда у вас наступает абсолютный экономический коллапс и вы быстренько превращаетесь в страну "изгоя". И МВФ понимает, что никто на такое не пойдет,
      – отметил Сергей Фурса.

      По его словам, сколько бы мы не были должны МВФ – эти долги только наша проблема, но не Фонда. Более того, понимая, что Украина никуда не денется, именно позиция Фонда теперь может становится все более жесткой, потому что чем больше вы сидите в должниках МВФ, чем безнадежные выглядит ваша попытка провести реформы, тем меньше весь остальной мир в вас верит.

      "А значит и денег не даст уж точно. А значит все ваши дороги ведут в МВФ. И кто бы ни победил на выборах в 2019 году у него будет простой выбор – либо МВФ, либо дефолт", – добавил Фурса.

      Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 22 декабря 2018

      Теги: Новости политики Новости Украины Транш МВФ МВФ Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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