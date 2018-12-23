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      Все, що вимагає від України МВФ потрібно перш за все самій Україні, – експерт

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      Все, що вимагає від України МВФ потрібно перш за все самій Україні, – експерт
      Все, що вимагає від України МВФ потрібно перш за все самій Україні, – експерт / Факти

      У МВФ немає своїх бажань щодо України. МВФ просто є ретранслятором здорового глузду. Адже все, що вимагає від України МВФ потрібно перш за все самій Україні. МВФ це не треба.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів автор та фінансовий аналітик Сергій Фурса.

      Читайте також:  Ще одна вимога МВФ: Україна має відмовитися від запровадження накопичувальних пенсій у 2019 році

      Він зазначив, Україна може бути другим за розміром позичальником МВФ. "Цілком можливо і треба сказати, що це означає тільки те, що більшу частину нашого боргу тепер становить найдешевше в світі фінансування. Найдешевше для України", – сказав він.

      Але не варто вважати, що цим Україна може тепер шантажувати Фонд. МВФ взагалі не переживає, заплатить Україна йому або не заплатить. Просто тому, що не заплатити ви не можете. Ви можете кинути сусіда, не заплатити кредитору, але ви не можете не заплатити МВФ. Тому що тоді у вас настає абсолютний економічний колапс і ви швиденько перетворюєтеся в країну "ізгоя". І МВФ розуміє, що ніхто на таке не піде,
      – наголосив Сергій Фурса.

      За його словами, скільки б ми не були винні МВФ - ці борги тільки наша проблема, але не Фонду. Більш того, розуміючи, що Україна нікуди не дінеться, саме позиція Фонду тепер може стає все більш жорсткою, бо чим більше ви сидите в боржниках МВФ, ніж безнадійні виглядає ваша спроба провести реформи, тим менше увесь інший світ в вас вірить.

      "А значить і грошей не дасть вже точно. А значить всі ваші дороги ведуть в МВФ. І хто б не переміг на виборах в 2019 році у нього буде простий вибір – або МВФ, або дефолт", – додав Фурса.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 22 грудня 2018

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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