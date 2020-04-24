Все его начинания – это неотвратимый процесс, – Мустафа об увольнении Нефедова

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что его удивило увольнение Максима Нефедова. Однако он уверен, что все его начинания в таможне будут развиваться и в дальнейшем.

Найєм в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав: "Я знаю Нефьодова дуже давно. Це мій побратим по реформах. Для мене це дивне рішення, ба більше, я наразі не почув пояснень, як це сталось".

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"Це кадрові рішення уряду, конкретно я призначаюсь генеральним директором, генеральний директор призначається указом президента за поданням уряду. Ми перебуваємо, звісно, в їхній волі, але я сподіваюсь, нам вдасться зробити невідворотні речі, які не повернуть назад", – зазначив він.

За його словами, якби Нефьодова не звільняли чи повертали назад, однаково створена система і всі його починання у митниці – це невідворотний процес.

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"Дуже багато чого буде рухатись вперед. Багато чого зроблено – кадровий відбір, внутрішня система, етика між компаніями і, що головне, мені здається, "Укроборонпром" в той стан, який був 5 – 7 років назад, точно не повернеться", – додав Мустафа Найєм.

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Водночас народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі назвав ймовірні причини звільнення Максима Нефьодова. Перша з них – проблеми в митниці, які почались ще задовго до пандемії та економічної кризи.

Ці питання порушувалися, і я неодноразово був свідком цього, коли ми збиралися щопонеділка за участю президента, депутатів, міністрів,

– заявив Потураєв.

"Щодо податкової, то, можливо, на це якось вплинули також внутрішні розслідування, пов'язані з заявами пана Уманського (Ігор Уманський – міністр фінансів України з 4 березня до 30 березня 2020 – 24 канал). Насправді, ситуація з надходженнями податків теж була не ідеальна. Тому мова про необхідність ротації в цих органах велася давно", – сказав депутат.